Gli eventi del weekend al Parco Campo dei Girasoli

A partire da sabato 1° ottobre tutti i sabati mattina dalle 10 al via il format Coffee Club! Conversazione in inglese sorseggiando una “cup of tea” insieme a Barry. (Per info e prenotazioni 393 7620160).

Dalle 10 alle 19 Arakè – Terre Prossime distribuirà, sabato 1 e domenica 2 ottobre, le passate di pomodoro a filiera cortissima realizzate all’interno del progetto lanciato dall’azienda agricola Terre Prossime, in collaborazione con Le Terre del Fiume e la cooperativa sociale Coislha, tutte e tre realtà che operano nel Basso Isonzo e che hanno a cuore il futuro di una delle principali aree verdi di Padova. Inoltre alle 11 ci sarà la possibilità di raccogliere gli ultimi pomodori dell’anno

Alle 12 l’atmosfera del campo dei Girasoli si animerà insieme a Mr. Robinson, storico dj della scena reggae padovana, dal 1993 conduce il programma radio l isola di Mr.Robinson in diretta streaming. Scrive dal ’90 su Rastasnob magazine articoli legati alla cultura e musica jamaicana e Black music.

A chiudere la programmazione dalle 18.30 Tallawah Dubwise progetto nato nel 2016 che vede la collaborazione tra il collaudato duo reggae drum&bass Umberto e Carlo con Massimo (tra i componenti/fondatori Chuma Chums), Samba Krubally la giovane Ejiro alle voci. Tallawah DUBWISE rielaborano classici pezzi reggae/ dancehall anni 80 90 con sonorità dub ed elettroniche. Il gruppo è composto da Ejiro Origbe · voce; Samba Krubally · voce; Carlo Lotti · basso; Massimo Ferin· chitarra e Umberto Maschio · batteria

Prosegue la rassegna Una classica domenica mattina il nuovo format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. La rassegna prevede l’esibizione sul palco naturale del Campo dei Girasoli, giovani artisti e musicisti in un cartellone vario e originale. Domenica 2 ottobre dalle 11 Matteo Bortolazzi propone un repertorio che spazia dal repertorio di Scarlatti, Debussy, Chopin e Ravel . L’iniziativa è in collaborazione con APS PLAY, Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” e Associazione U-Mus Umanità in Musica, spin-off dell’Istituto musicale impegnato nei campi della formazione, del sociale, della produzione e della ricerca.

Sarà la raffinata cantautrice veneta Sara Fattoretto a presentare, domenica 2 ottobre alle ore 18, il suo Ep d’esordio Limpida, per l’etichetta veronese Maieutica Dischi: ventata di bellezza ispirata alle stagioni, metaforiche e non, al cambiamento e alla vita in sé, alla bellezza e alla felicità. Insieme a lei il quartetto di esplicito impianto jazzistico, composto da Paolo Vianello (pianoforte), Alberto Zuanon (contrabbasso) e Stefano Cosi (batteria), viaggia in bilico tra canzone e improvvisazione, regalando un album di istantanee che racconta di cieli mutevoli, amori, distanze, vuoti ed equilibri. La voce di Sara, raffinata e intensa, si staglia su un sound di impianto jazzistico pulito e originale che esalta le intenzioni dell’artista. L’album vuole essere infatti un invito alla trasparenza, nella musica e nella vita.

