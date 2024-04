Gli eventi del primo fine settimana al Parco Campo dei Girasoli

Dopo la pausa invernale riapre il via Bainsizza a Padova il Campo dei Girasoli, l’area verde in citta? con un forte carattere agricolo e vocato all’agricoltura sostenibile, su cui cinque amici si stanno impegnando nel progetto “Parco dei Girasoli” con l’obiettivo di creare un modello replicabile di promozione di un’agricoltura sostenibile e multifunzionale, finalizzata a migliorare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici contribuendo alla promozione di una effettiva solidarietà ed equità sociale.

Mercoledì 1° maggio

E questo passa attraverso anche eventi culturali, concerti, spettacoli di teatro, laboratori, fattoria didattica e molto altro. Si parte mercoledì 1° maggio con la grande apertura alle ore 10 e il tradizionale picnic al Parco. Dalle 11.30 saranno disponibili nel rinnovato chiosco dei packed lunch. Spazio alla musica alle ore 18 insieme al gruppo Almakantica, band di musica folk popolare, che alternerà composizioni originali a brani della tradizione salentina, arrangiati in chiave moderna. Un repertorio di pizziche, tammurriate e tarantelle, talvolta legate a tematiche sociali.

Prosegue la settimana di eventi al Campo dei Girasoli.

Venerdì 3 maggio

Venerdì 3 maggio alle 18 spazio alla musica in vinile per Valle dj e la sua raccolta in vinile di circa 4.500 tra cui vere rarità. Già negli anni 80 Valle dj con il suo sound faceva ballare la musica Afro Reggae nelle discoteche e nei locali del Triveneto e non solo, tra viaggi jamaicani e collaborazioni con vari dj, personaggi reggae della scena veneziana come Skardy e Marco Furio Forieri.

Sabato 4 maggio

L'Aia Aperta del Campo dei Girasoli, un luogo dove divertimento e apprendimento si fondono in un mix irresistibile, apre le sue porte al pubblico, sabato 4 maggio alle ore 11. Situato in un incantevole scenario campestre appena fuori città, questo paradiso agricolo accoglie visitatori di tutte le età per un'esperienza indimenticabile. Con una calorosa accoglienza, i fantastici amici dell'Aia Aperta - Toni, Lilith, Pecoro e la vivace combriccola, insieme alle nuove arrivate capretta. Puccia e arietino Linus - invitano i visitatori a immergersi nell'atmosfera gioiosa e coinvolgente della vita in fattoria. Iniziativa a cura di APS PLAY con il contributo di Comune di Padova - Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri nell'ambito del Bilancio Partecipato 2024 in collaborazione con la Consulta di Quartiere. L’ evento è a numero chiuso con prenotazione per massimo 15 bambini, accompagnati dai genitori. Il costo è di 7 euro (tessera Arci, compresa di assicurazione). Alle 18 Lorenzo Rigo salirà sul palco naturale dei Girasoli con il suo particolare live / dj set percussivo. La sua performance musicale fonde sapientemente sfumature orientali, colori africani in una miscela originale e atipica con incursioni di percussioni elettroniche ed acustiche.

Domenica 5 maggio

Torna la rassegna “Una classica domenica mattina” in collaborazione con U-Mus, spin-off del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. Il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. La domenica mattina si esibiranno sul palco naturale del Campo dei Girasoli, giovani artisti e musicisti in un cartellone vario e originale. Primo appuntamento domenica 5 maggio alle ore 11 insieme a Irene Lovato (canto) Edoardo Cian (chitarra elettrica). “Let me love you like I love the moon”. La Luna è un topos letterario che ricorre nell’arte, nella musica, nella poesia, confidente a cui rivelare i tuoi desideri più profondi, simbolo per eccellenza della leggerezza. Partendo da una rivisitazione in musica del testo di Calvino “La distanza della Luna”, Irene Lovato e Edoardo Cian utilizzano l’essenzialità del duo voce e chitarra come un mezzo per indagare il valore della leggerezza, proponendo un repertorio vario, in parte originale, in parte che attinge dalla tradizione del songbook americano, dalla canzone cantautorale e dal mondo folk.

L’Associazione Culturale Artemisia in collaborazione con Campo dei Girasoli organizza sempre domenica dalle 10 giornata di mostra-mercato per celebrare la Creatività. La possibilità è aperta tutti gli artisti e artigiani che vogliano esporre il loro lavoro condividendo una giornata all’aria aperta immersi nella natura. Per partecipare da espositore è necessario scrivere una mail artemisiassociazione@gmail.com o un messaggio su whatsapp 3409108685. Alle 18 sarà presentata la birra pilsner Campo dei Girasoli, nata dall’orzo coltivato biologicamente nei campi del Basso Isonzo e realizzata insieme al Birrificio Artigianale Agricolo CRAK. A seguire live dei Balkan Bazar, band con cui la tradizione balcanica, si ubriaca in psichedeliche sonorità rock, per un viaggio musicale dalle mille sfumature. Un’immersione tra le note del Balkan Folk Rock che regala un carico di energia, coinvolgimento e buon umore. Durante la serata tutti, ma proprio tutti, potranno prendere parte al concerto suonando tamburi e percussioni messi a disposizione dalla band.

Centri estivi

Dopo il successo dello scorso anno, torna la terza edizione dei centri estivi (10 giugno - 2 agosto) Uno spazio educativo e socializzante per bambini dai 3 agli 11 anni in un contesto agricolo, a due passi dalla città e immerso nella natura. “La nostra sfida è creare, con l’aiuto di associazioni e cooperative del territorio, un ambiente inclusivo che coinvolga bambini normo-abili e bambini con bisogni educativi speciali al fine di favorire percorsi educativi volti all’inclusione e sviluppare la spontaneità delle relazioni. - raccontano gli organizzatori - Giochi e laboratori saranno svolti totalmente all’aperto e avranno come tema l’educazione ambientale e la natura. Le attività saranno progettate per permettere a tutti di prendere parte ad un’esperienza comune, nel rispetto delle proprie capacità e mettendo in gioco le proprie risorse. L’obiettivo sarà quello di valorizzare al meglio il potenziale di ogni bambino utilizzando strategie e linguaggi finalizzati alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti i partecipanti”. Oltre alla presenza degli educatori di riferimento, i laboratori sono organizzati in collaborazione con associazioni e cooperative del territorio (Emergency, Cuamm, Polis, Irpea, Perdifiato, Solaris, Quadrato meticcio e Talents Lab) e saranno gestiti da personale qualificato e specializzato.

Info

Il Campo dei Girasoli sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 17-21. Sabato e domenica dalle 10 alle 21 (orari potranno subire delle modifiche in base alla stagione estiva). Quest’anno lo spazio per pranzare e cenare con prodotti BIO e a Km0 è stato ampliato e rinnovato.

Info web

https://www.campodeigirasoli.com/

https://www.facebook.com/campodeigirasoli