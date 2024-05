Gli eventi del primo fine settimana al Parco Campo dei Girasoli

Dopo la grande riapertura del 1 maggio, prosegue il fine settimana di eventi al Campo dei Girasoli.

Venerdì 10 maggio

Venerdì 10 maggio alle 18 l’anima vibrante di Titta Nesti, accompagnata dal talentuoso pianista Matteo Alfonso e dal brillante batterista Marco Soldà, invita il pubblico in un viaggio attraverso un repertorio eclettico che spazia dal jazz classico alle affascinanti reinterpretazioni di brani iconici. Con la sua voce avvolgente, Titta trasporta il pubblico in atmosfere suggestive, mentre Matteo e Marco aggiungono sfumature e ritmi incisivi alla performance.

Sabato 11 maggio

Un'esperienza imperdibile per tutti gli amanti del giardinaggio e della cucina. Sabato 11 maggio è previsto un workshop dedicato alla coltivazione delle erbe aromatiche. Le erbe aromatiche non solo aggiungono profumo e sapore ai nostri piatti, ma sono anche un'eccellente aggiunta a qualsiasi giardino domestico. Questo workshop fornirà ai partecipanti tutte le conoscenze di base necessarie per coltivare con successo una vasta gamma di erbe aromatiche, creando così un giardino rigoglioso e profumato che soddisferà sia gli occhi che il palato. L’incontro prevede una parte teorica (dalle 10 alle 13) e una parte pratica ( dalle 14:30 alle 17) e sarà tenuto dalla dott.ssa Laura Torresin, dott.ssa naturalista, agroecologa, guida naturalistica-escursionistica.

L'elettrocoltura rappresenta una tecnica per aumentare la produzione, che utilizza solo le energie presenti gratuitamente sulla terra, in armonia con Madre Natura. Di questo se ne parlerà alle 16 insieme ad Alessio Bozzato professionista certificato presso l’Accademia di Agricoltura Vibrazionale Energetica. Ingresso a offerta libera. Un evento riunirà esperti del settore, ricercatori e appassionati per discutere gli sviluppi più recenti e le potenzialità di questa tecnologia

In occasione della giornata mondiale del fair trade, i volontari di Fairtrade Italia, organizzano un pomeriggio per rendere la vita più verde a costo quasi zero. Alle ore 16 apertura dello Swap Party, uno scambio di vestiti. Dalle 16 alle 18 un laboratorio di upcycling creativo e di rammendo. Alle 18 sarà presentato il libro “Anime verdi – piante per connettersi alla terra” di Annachiara Naki Chemello. Per chi le sa ascoltare, le piante hanno molto da dire: respirano insieme a noi, creano ombra o riparo, diventano case per animali e, secondo studi recenti, aiutano a contrastare lo stress. Non è solo un manuale sulle tecniche per coltivare piante sane e felici, ma è forse e soprattutto un racconto di come le piante possano diventate “terapia”, fonte di connessione con la Terra e di speranza. A seguire workshop per imparare a far germogliare i semi che abbiamo comunemente in casa: quelli che troviamo nei limoni, nei pomodori, nelle mele. Ma anche i fagioli, le patate.Per l’occasione il chiosco propone cocktail e tiramisù con prodotti Fairtrade.

Alle 19 spazio alla sezione musicale di AP. Torna Selezioni in Nero (Soul, Funk, World, Jazz, Reggae, Broken Beats) lo storico programma su Radio Gamma 5 dedicato alla Black Music, al suo mondo ed ai suoi artisti

Domenica 12 maggio

Dalle 10 torna domenica 12 maggio l’appuntamento con «Girasoli Market», un luogo dove il passato prende vita e l'handmade si fonde con il sapore del km0. Un mercatino in cui vintage, secondhand e upcycling si presentano alla città con creatività. Alle 16.30 dj set di Alice Oceanicmood.

Alle 11 secondo appuntamento della rassegna “Una classica domenica mattina” in collaborazione con U-Mus, spin-off del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. Il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. La domenica mattina si esibiranno sul palco naturale del Campo dei Girasoli, giovani artisti e musicisti in un cartellone vario e originale. Ad esibirsi saranno Francesco Zangheri (flauto) e Martina Dell’Università (pianoforte)

Il fine settimana termina alle 19 insieme a The Mojos, un duo di selector musicali di base a Padova, che dal 2012 spinge un dj set “back to back” di musica vintage, principalmente dai ‘40 ai ‘70, esibendosi in eventi, locali e festival musicali, dal piccolo club all’after show dei live di importanti artisti nazionali e internazionali. Da un po’ di anni la selezione avviene attraverso l’uso esclusivo del vinile, elemento fondamentale e imprescindibile per dare il groove e il calore che il sound dei Mojos vuole trasmettere, contraddistinto anche dal tiro dei generi trattati: Soul, R&B, Funk, Rock N Roll, Boogie Woogie, Surf, Rockabilly, Garage, Afrobeat, Cumbia, Calypso, Mambo.

Centri estivi

Dopo il successo dello scorso anno, torna la terza edizione dei centri estivi (10 giugno - 2 agosto) Uno spazio educativo e socializzante per bambini dai 3 agli 11 anni in un contesto agricolo, a due passi dalla città e immerso nella natura. “La nostra sfida è creare, con l’aiuto di associazioni e cooperative del territorio, un ambiente inclusivo che coinvolga bambini normo-abili e bambini con bisogni educativi speciali al fine di favorire percorsi educativi volti all’inclusione e sviluppare la spontaneità delle relazioni. - raccontano gli organizzatori - Giochi e laboratori saranno svolti totalmente all’aperto e avranno come tema l’educazione ambientale e la natura. Le attività saranno progettate per permettere a tutti di prendere parte ad un’esperienza comune, nel rispetto delle proprie capacità e mettendo in gioco le proprie risorse. L’obiettivo sarà quello di valorizzare al meglio il potenziale di ogni bambino utilizzando strategie e linguaggi finalizzati alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti i partecipanti”. Oltre alla presenza degli educatori di riferimento, i laboratori sono organizzati in collaborazione con associazioni e cooperative del territorio (Emergency, Cuamm, Polis, Irpea, Perdifiato, Solaris, Quadrato meticcio e Talents Lab) e saranno gestiti da personale qualificato e specializzato.

Info

Il Campo dei Girasoli sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 17-21. Sabato e domenica dalle 10 alle 21 (orari potranno subire delle modifiche in base alla stagione estiva). Quest’anno lo spazio per pranzare e cenare con prodotti BIO e a Km0 è stato ampliato e rinnovato.

Info web

https://www.campodeigirasoli.com/

https://www.facebook.com/campodeigirasoli