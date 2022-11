Gli eventi del weekend al Parco Campo dei Girasoli

Dopo un’estate di eventi, il Campo dei Girasoli chiude la stagione con un finesettimana ricco di proposte: dal laboratorio musicale, al teatro dei Piedi passando per uno spettacolo teatrale fino alla grande festa finale

Sabato 12 novembre

Si inizia sabato alle 11 con il laboratorio musicale GiraGiraSol insieme al M° Daniele Pinato. Un’esperienza inedita di sonorizzazione di storie con strumenti vari e costruiti con materiali di riciclo: il gioco del percuotere il corpo come se fosse una batteria, l’improvvisazione e la creazione di brani e testi con strumenti melodici (piastre, ukulele, chitarre, tastiera). Ogni persona, bambino-ragazzo-adulto sarà accompagnato a scoprire il linguaggio della musica a partire dallo strumento principale che possiede: il proprio corpo; successivamente gli verrà fornito uno strumento con il quale partecipare a una sonorizzazione di gruppo condotta in modo semplice e intuitiva.

Torna al Campo dei Girasoli Silvio Barbiero, l'attore padovano che si è fatto conoscere e apprezzare con Groppi d'amore nella scuraglia con il quale si è aggiudicato il premio come Miglior Attore al Roma Fringe Festival del 2014. Alle 13.30 è il palco naturale ad accogliere lo spettacolo Inquinati. Un momento per riflettere di noi e delle nostre abitudini a volte irrazionali e sciocche. Un tempo che non vuole sostituirsi alle necessarie analisi sulle tematiche ambientali, quanto invece farne da corollario.

Domenica 13 novembre

Domenica 13 novembre va in scena alle ore 11 C’era due volte un piede di Laura Kibel e Veronica Gonzalez, con Veronica Gonzalez. Mettere i piedi sulla scena non è mai stato così letterale. Ecletticità e ritmo esplosivo sono gli elementi che caratterizzano Veronica Gonzales e la sua Arte. L’artista, Veronica Gonzales, ha due piedi speciali che si trasformano in buffi personaggi ogni volta che lei li porta verso il cielo.

Le sue marionette di carne ed ossa interpretano le più esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna sonora mentre si intrecciano scene piene di ritmo, fantasia, poesia e humor. Coinvolgimento totale assicurato con la sua particolare ed esclusiva tecnica del Teatro dei Piedi, con la quale ha girato tutto il mondo, che unisce teatro, musica, danza e moltissimi bizzarri personaggi provenienti da tutte le parti del corpo.

Tutte le attività sono ad ingresso gratuito e rientrano all’interno del progetto ACQUA: La Venezia dei Dottori. Festival della cultura e dell’ambiente a cura di APS PLAY, con il Contributo di Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, nell’ambito di Avviso pubblico per la Concessione di contributi per iniziative culturali

Infine per tutto il giorno grande festa di chiusura fino alle 18

Campo dei Girasoli rimane aperto per corsi (ukulelelab, arte del monologo, tecniche di arrangiamento jazz), laboratorio di scrittura cinematografica, doposcuola e molte altre attività. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://www.campodeigirasoli.com/