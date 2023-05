Gli eventi del weekend al Parco Campo dei Girasoli

Al Campo dei Girasoli il fine settimana inizia venerdì 12 maggio (ore 19). A dare il brio giusto il Collettivo Orkestrada Circus, una dinamica compagine nata nelle strade di Padova nel 2012. Il tutto nasce da una mailing list attraverso la quale darsi degli appuntamenti per suonare in strada.Dopo i primi anni erano più di 40 le persone che da tutto il mondo aderivano al progetto e si incontravano per scambiarsi musiche, visioni e passioni. Dopo questi anni di sperimentazioni, sanpietrini, polvere, treni e asfalto la continua ricerca dal 2019 ci ha potati a creare un format più stabile impregnato di antichità (pizziche, tarantelle, tammuriate), di modernità (dnb, elettronica, punk) e di contemporaneità (improvvisazioni sul palco e con il pubblico).

Sabato mattina la proposta per i più piccoli (per bambini da 3 a 8 anni) una lettura animata dalle 11 alle 12.30 “Io sono chi voglio essere”. A fine lettura ci sarà la possibilità di costruire una maschera per diventare il personaggio che i bambini desiderano. Il numero massino di partecipanti è di 20 bambini, è quindi consigliata la prenotazione su eventbrite. Per l’iniziativa è richiesto un contributo di 5 euro, solo la prima volta.

Nel pomeriggio dalle 15 una giornata dedicato agli animali dell’aia per conoscere e ammirare l’allegra fattoria del Campo dei Girasoli. Per la visita guidata è previsto un contributo di 5 euro (solo la prima volta. Iscrizione e tessera). Iniziativa realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI.

Domenica 14 maggio il campo dei Girasoli ospiterà l’evento “Gusto, arte, Naturasì. mercato biologico e artigianale”. Durante tutta la giornata degustazione di bevande e prodotti biologici e biodinamici a cura di Marco Dalboni autore di “Estratti di frutta e verdura per le 4 stagioni” presso lo stand di Naturasì. Un ricco programma per soddisfare le esigenze di famiglie e bambini. In caso di pioggia l’evento sarà annullato. In caso di maltempo è consigliato seguire gli aggiornamenti nelle pagine social del Campo dei Girasoli.

Si parte alle 10.30 con Una classica domenica mattina, il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. Sul palco naturale del Campo dei Girasoli, un dolce risveglio accompagnato dal quartetto d’archi Archiatri (Luca Bello; Massimo Semenzin; Paolo De Rosso e Marco Marzolo). Un repertorio che spazia da Franz Joseph Haydn a Wolfgang Amadeus Mozart fino a Franz Schubert.

Dalle 10.30 l’azienda agricola Arakè propone diverse iniziative. Uno spazio ludico per bambini per esperienze in natura e laboratori per bambini. Nel pomeriggio alle 15.30 è previsto un laboratorio di Macramè per ragazzi e adulti in collaborazione con Joca. Alle 16 laboratorio di lettura animata per bambini. Appuntamento per gli appassionati del vino con una degustazione di vini di San Nazario in compagnia del titolare Sandro. La giornata termina alle 18 con il concerto della band Oxyria che proporrà un repertorio di musica folk irlandese.I ritmi ipnotici tipici delle melodie e delle canzoni dell'isola di Smeraldo.

