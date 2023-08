Gli eventi della settimana al Parco Campo dei Girasoli

Per chi resta in città, Ferragosto Raggae al Campo dei Girasoli. A partire dall’aperitivo (18:30) un dj set in vinile con BomChilom, un viaggio nelle sonorità giamaicane partendo dagli anni 60. Tutti i dischi che verranno suonati fanno parte della collezione di vinili del sound di Padova. BomChilom è stato fondato nel 2004 da Alex e Pinecone. La crew diventa subito un punto di riferimento per i fan delle vibes giamaicane nel Nord-Est d’Italia.

Mercoledì 16 agosto

Mercoledì 16 agosto dalle 20 Noche Flamenca, un viaggio tra sonorità gitane e andaluse, dalla rumba alla buleria, dal fandango ai ritmi arabi. Sul palco Stolfo Fent (percussioni) e Nico Carpentieri (chitarra)

Per celebrare i trent’anni della trasmissione su Radio Sherwood, sbarca giovedì 17 agosto, L’isola di Mr.Robinson. Una serata (dalle 19:30) in cui la musica reggae fa da colonna sonora. Una selezione di musica Jamaicana accompagnerà gli ascoltatori in una serata reggae-dancehall dalle ottime vibrazioni

Venerdì 18 agosto

Inedito appuntamento con la musica venerdì 18 agosto. Il campo dei Girasoli ospita in anteprima il realeae party del primo lavoro discografico “No Borders” firmato Altera Nexa. Un progetto musicale nato a Padova nel 2020 dalle menti di Alessandro Niero e Luca Dalla Gasperina. L’album prodotto per New Interplanetary Melodies in coproduzione con Luca Fani di Imaginaria Records è stato registrato presso il patavino Studio 2 da Cristopher Bacco. Brani di ispirazione rock sperimentale (Radiohead, King Crimson, Steven Wilson) il cui arrangiamento fa trasparire influenze jazz e fusion (Snarky Puppy, Weather Report, Area). Il gruppo è composto da Alessandro Niero, Luca Dalla Gasperina (voce, tastiere); Marco Buffetti (batteria); Flavio Agostini (basso elettrico); Francesco Domenichini (chitarre); Michele Tedesco (tromba, flicorno); Luca Ardini (sax alto); Riccardo Caroni (sax tenore) e Giulio Dalla Mora(sax baritono).

Sabato 19 agosto

Una serata di testi naufraghi e musica elettronica. Sabato 19 agosto alle 20:30 il Campo dei Girasoli ospita un live energico, appassionante, intrigante dei BumBumFritz, duo di musica elettronica, formato da Michele Tonicello e Giovanni Frisonche, che mescola testi recitati e live electronics coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo che mescola suono, poesia e teatro. Canzoni intime, autoironiche, distaccate ma disponibili e divertenti. Luci stroboscopiche, suoni a palla e parole per perdersi, riconoscerci e provare un po’ di nostalgia. BumBum – Michele Tonicello (1992) è un attore diplomato all’Accademia del Teatro Stabile del Veneto. Accanto all’attività di attore, è formatore alla scuola del Teatro Verdi di Padova e si occupa di regia teatrale, videomaking e lighting design. Fritz – Giovanni Frison (1993) è un musicista diplomato in composizione e musica elettronica, formato presso i conservatori di Milano, Vicenza e L’Aia (Olanda). Ad oggi si occupa di produzioni musicali, composizione e sound design per video, radio e teatro e performance dal vivo.

Domenica 20 agosto

Domenica 20 agosto ( ore 21.15) si cambia registro con lo spettacolo Schadenfreude di Evoè Teatro di Rovereto. Lo spettacolo, scritto da Francesco Ferrara e interpretato da Salvatore Cutrì, di inserisce all’interno di GirovagArte Off. Avete presente quel piacere segreto che avvertiamo quando il presuntuoso dell’ufficio si ribalta dalla sedia? O quando la vostra amica bella e perfettina viene mollata di colpo? Ce l’avete presente il godimento che proviamo quando i vetri infrangibili del pick-up Tesla si rompono sotto gli occhi atterriti di Elon Musk? Tranquilli, non si tratta di avere un bidone dell’immondizia al posto del cuore. È un’emozione. È naturale. Ed è più comune di quanto siamo disposti ad ammettere. Si chiama Schadenfreude, una parola che viene dal tedesco e indica la gioia per le disgrazie altrui. Un sentimento furtivo e inconfessabile, con cui facciamo fatica a confrontarci.

https://www.campodeigirasoli.com/

