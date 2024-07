Gli eventi fine settimana al Parco Campo dei Girasoli

Uno wee ricco di eventi al Campo dei Girasoli.

M?artedì 16 luglio

La settimana al Campo dei Girasoli ha inizio martedì 16 luglio con il grande ritorno del format Jam ai Girasoli, l’atteso appuntamento jazz estivo a Padova. Tutti i martedì fino alle 22.30 i migliori musicisti del panorama jazz veneto apriranno la serata per poi lasciare il palco a chi vorrà suonare liberamente. La splendida cornice della barchessa del casale di campagna sarà attrezzata di tutta la strumentazione necessaria: pianoforte, batterie, microfoni e amplificatori. Ad aprire la serata Irene Lovato band composta da Irene Lovato voce; Edoardo Cian: chitarra; Giuseppe Dato: pianoforte; Marco Vavassori: contrabbasso e Francesco De Tuoni: batteria

Mercoledì 17 luglio

Da mercoledì 17 luglio prende il via il format Aperishiatsu & Reiki. Cinque appuntamenti (20-24-27 e 31 luglio) con lo shiatsu un trattamento mirato a ripristinare l’armonia psico-fisica riportando il corpo e la mente ad un benessere generale e a un profondo rilassamento, portando una diversa percezione del proprio corpo. Particolarmente indicato per diversi disagi, aiuta nella riduzione dello stress e dell’ansia, ottimo contro l’insonnia, dolori cervicali e articolari, tensioni muscolari, mal di testa, disturbi digestivi e disturbi da ciclo mestruale, aiuta a stabilizzare la pressione sanguigna e a rinforzare il sistema immunitario. Gli appuntamenti sono previsti alle ore 18.

Giovedì 18 luglio

Spazio alla parola, giovedì 18 luglio insieme a Marco Tizianel e alla musica di Stefano Razzolini. Alle 20.30 portano in scena AmorEAltre un reading comicotragicocinico su una delle calamità che piu’ affliggono l’Umanità in generale: l’aMMOre, ma quello con la eMMe maiuscola però, quello che ti suda i palmi delle manine, ti taticardia il cuoricino, ti sfarfalla la panza…sarà mica reflusso gastrico? Una raccolta di testi e brevi monologhi, alcuni originali, altri tratti da autori come Paolo Nori, Niccolò Ammaniti, J R Moheringer e altri…si ghigna e ci si coMMuove, siamo tutti magnificamente inadeguati davanti alla nudità dei nostri sentimenti.

Venerdì 19 luglio

Venerdì 19 luglio alle 18.30 la giornalista padovana Giulia Zampieri presenta il suo primo libro “Assaggi di un viaggio in America”, frutto di un lungo viaggio negli Stati Uniti tra diversissime capitali con una puntata non prevista ad Honolulu, dove i protagonisti principali sono persone sconosciute, incontrate lungo la via. Zampieri non racconta l’America patinata ma un paese complesso, meta e sogno irresistibile di molti. Ci sono anche il cibo, le birre bevute in compagnia, le albe sulle metropolitane vissute dapprima con timore e poi con la sicurezza di chi ritiene il viaggio un’autentica scoperta dell’umanità.

Si prosegue poi con una serata (ore 19) Remember con Valle dj e la sua raccolta in vinile di circa 4500 tra cui vere rarità. Già negli anni 80 Valle dj con il suo sound faceva ballare la musica Afro Reggae nelle discoteche e nei locali del Triveneto e non solo, tra viaggi jamaicani e collaborazioni con vari dj, personaggi reggae della scena veneziana come Skardy e Marco Furio Forieri.

Sabato 20 luglio

Uno spettacolo pomeridiano intimo, confidenziale. Il Campo dei Girasoli ospiterà “Lo Sgargabonzi live off”, ultimo spettacolo di Alessandro Gori, in arte Lo Sgargabonzi. Scrittore e autore comico toscano tra i più famosi in Italia, si esibirà sabato 20 luglio alle ore 20. A seguire la presentazione del libro “Gruppo di leprecauni in un interno”, recentemente pubblicato da Rizzoli Lizard. L’autore dialogherà con il critico e ricercatore accademico Pier Giovanni Adamo. È prevista la vendita del libro con firmacopie in collaborazione con Libreria Zabarella. Alle 18 Aperishiatsu & Reiki. Cinque appuntamenti con lo shiatsu un trattamento mirato a ripristinare l’armonia psico-fisica riportando il corpo e la mente ad un benessere generale e a un profondo rilassamento, portando una diversa percezione del proprio corpo. Particolarmente indicato per diversi disagi, aiuta nella riduzione dello stress e dell’ansia, ottimo contro l’insonnia, dolori cervicali e articolari, tensioni muscolari, mal di testa, disturbi digestivi e disturbi da ciclo mestruale, aiuta a stabilizzare la pressione sanguigna e a rinforzare il sistema immunitario.

Domenica 21 luglio

Per tutti gli appassionati di scooter d'epoca a marce Vespa – Lambretta, l'appuntamento è domenica 21 luglio dalle ore 16. L’occasione è l’Aperitivo Scooterista organizzato da Faro Tondo Scooter Club e Jet Set Scooter Club. Dalle 17 music hunters” presentazione libro Alberto Zanini “Storia di una Pantera” a seguire ai piatti 100% vinile 45 giri DJ’s: Matteo Tondello + Mattia_FT + Alberto Zanini – Faro Tondo Scooter Club – Selecta: Ska / Rocksteady / Early Reggae

Info web

https://www.campodeigirasoli.com/

https://www.facebook.com/campodeigirasoli