Un lungo weekend di eventi culturali al Parco Campo dei Girasoli

Un’area verde in citta? con un forte carattere agricolo e vocato all’agricoltura sostenibile, su cui cinque amici si stanno impegnando nel progetto “Parco dei Girasoli” nato dall’idea di mettersi in gioco e partecipare ad un bando indetto dal Comune di Padova per la gestione del Parco Campo dei Girasoli. L’obietto del progetto è creare un modello replicabile di promozione di un’agricoltura sostenibile e multifunzionale, finalizzata a migliorare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici contribuendo alla promozione di una effettiva solidarietà ed equità sociale. E questo passa attraverso anche eventi culturali, concerti, spettacoli di teatro, laboratori, degustazioni e molto altro. Se passate al Campo dei Girasoli (Via Bainsizza) è possibile trovare un chiosco che propone prodotti BIO e a Km0, un’area in allestimento per accogliere animali da cortile, gli orti, un teatro agricolo e 5 ragazzi pronti ad accogliere cittadini, famiglie e curiosi.

Giovedì 2 settembre

Da giovedì 2 settembre il Parco Campo dei Girasoli ospiterà diversi eventi. Alle ore 20 secondo appuntamento della rassegna “Degustazioni musicali vulcaniche”, un percorso enomusicale per scoprire i vini provenienti da quattro aree geografiche molto diverse, ma unite dalla natura del terreno che dà loro origine. Parliamo dei vini vulcanici, quelli le cui viti sono in grado di crescere e svilupparsi in zone quasi inaccessibili. La degustazione è guidata da Giorgio Cerato, Wine Consultant, abbinate a piccoli assaggi di prodotti del territorio e accompagnate dal concert live di Sara Fortini e Luca de Toni. L’incontro è dedicato al territorio di Soave, una terra generosa, fatta di colline, di suoli vulcanici, di dolci pendii e di verdi distese di vigneti. Prossimi appuntamenti la scoperta dei Vini Siciliani, giovedì 16 settembre e infine i vini Armeni, giovedì 23 settembre. Per ogni serata è previsto un contributo di Euro 25, iscrizione obbligatoria su info@campodeigirasoli.com

Venerdì 3 settembre

Venerdì 3 settembre gli istruttori cinofili dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Vita da Cani saranno a disposizione gratuitamente dalle ore 17 alle ore 19 per consigli, domande, curiosità o informazioni sul mondo del cane e della sua convivenza nelle nostre case.

Sabato 4 settembre

Un pomeriggio immersi nel verde per pensare al proprio benessere e a quello della natura, è la proposta di sabato 4 settembre degli insegnanti dell’associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) Be Happy, del team di Etifor e del WOWnature. Un pomeriggio di yoga in natura, per adulti e famiglie, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere il progetto del nuovo Bosco Fontaniva che nascerà lungo il corso del fiume Brenta all’interno del Parco Fiume Brenta.

Alle ore 15.30 “Yoga per famiglie”, un’opportunità per bambini/e, ragazzi/e, genitori o nonni di godersi la pratica yoga insieme. Attraverso racconti, giochi e posizioni di coppia o di gruppo sono stimolate la fiducia e l’empatia reciproca, la capacità di comunicare, divertirsi e rilassarsi. Bambini e ragazzi imparano con il supporto degli adulti e scoprono di essere in grado a loro volta di sostenere e aiutare. Gli adulti hanno la possibilità di tornare un po’ bambini, riscoprendo i propri figli/nipoti in una luce diversa. La pratica è adatta a tutte l’età, dai 3 anni in su!

Alle 17 “Yoga per tutti”, una pratica guidata adatta a ogni livello, una lezione pensata per tutti coloro che amano questa disciplina o vogliono iniziare a conoscerla; la lezione durerà circa 1.30 e non richiede nessuna abilità sportiva particolare, per questo sono tutti benvenuti.

In entrambi i casi è utile portare teli o tappetini da stendere a terra e venire in abiti comodi adatti al movimento. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione online (https://www.wownature.eu) e prima dell’evento. Durante gli incontri verranno raccolti i contributi (quota consigliata 5 euro per singola lezione) che saranno interamente devoluti al progetto.

Domenica 5 settembre

Infine, domenica 5 settembre alle ore 17, prende il via il primo appuntamento della rassegna Verde Pastello di APS PLAY in collaborazione con Marta Zanetti e AIIG, con il contributo e patrocinio del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura. Il primo laboratorio “Curi-amo il Pianeta!” prevede letture sotto l’albero, piccoli gesti per un futuro sostenibile. Nell’ottica di promuovere il parco come luogo di benessere, come spazio collettivo di scambio e di bellezza generata dalle proposte culturali e, allo stesso tempo, di fornire stimoli culturali in sintonia con uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente si propone quattro appuntamenti con letture animate legate alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente, per promuovere stili di vita ecologici e buone pratiche responsabili verso la Terra a partire dai più piccoli.

Lunedì 6 settembre

Da lunedì 6 settembre il Parco dei Girasoli ospita alle ore 16 ore , un laboratorio da cinque incontri (dal 6 al 10 settembre) gratuiti per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, per parlare di libri, riflettere e condividere opinioni sulla lettura. Il laboratorio rientra all’interno del progetto Strade, promosso da Arci Padova, che si pone come obiettivo generale la riduzione della povertà educativa minorile favorendo l’aumento delle competenze cognitive e relazionali dei ragazzi, attraverso la promozione trasversale della lettura.

Programma completo

Campo dei girasoli via Bainsizza 31, Padova

https://www.campodeigirasoli.com/

Giovedì 2 settembre - ore 20

· Degustazioni musicali vulcaniche || I vini di Soave e dintorni

Venerdì 3 settembre – ore 17

· L’educatore risponde

Sabato 4 settembre

· WOWnature, BE Happy: lezione di yoga al Parco

· ore 15.30 – Yoga per famiglie, un gioco che unisce grandi e piccoli

· ore 17 – Yoga per tutti, una pratica guidata adatta a ogni livello

Domenica 5 settembre - ore 17

· Letture sotto l’albero_Curi-amo il Pianeta!

Lunedì 6 settembre - ore 16

· SOCIAL BOOK - Il salotto dei ragazzi

Info web

