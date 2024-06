Gli eventi fine settimana al Parco Campo dei Girasoli

Tutti i giovedì (ore 19.30) lezione di Yoga tenuta da Caterina insegnante di hatha yoga e yoga adattivo. Per tutti gli incontri si chiede di indossare abbigliamento comodo e portare il tappetino. Offerta libera e consapevole.

Giovedì 20 giugno

Come adattare gli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale esistenti ai notevoli mutamenti sociali e climatici in corso nella nostra regione. Ne parleremo giovedì 20 giugno (ore 19.30) all’interno di Terra festival insieme a Chiara Gallani, Consigliera delegata "100 climate neutral cities" Comune di Padova e Piero Pelizzaro, direttore scientifico Globe Italia. Modera Giulia Briata. Un talk per discutere sulle strategie urbane e rurali per reagire ai cambiamenti climatici e alle sfide del futuro.

Alle 21 serata di grande calcio. La sfida epica Spagna-Italia agli Europei arriva nel grande schermo del Campo dei Girasoli.

Venerdì 21 giugno

In occasione del decimo anno dall’istituzione dell’International Day of Yoga da parte dell’ONU, celebrato ogni anno il 21 giugno in tutto il mondo, tornano le iniziative dello “Yoga Day” per valorizzare e promuovere la pratica dello yoga, pilastro della religione induista. Alle 19.30 un’ora di lezione insieme a Caterina insegnante di hatha yoga e yoga adattivo. Per l’incontro si chiede di indossare abbigliamento comodo e portare il tappetino. Offerta libera e consapevole.

Spazio alla musica (ore 21) con il nuovo progetto solista di Sergio Veronese ( Sir Giove) Uscito con diversi brani su tutte le piattaforme streaming, Sir Giove, classe 92 si ispira al cantautorato italiano indie pop influenzato da sonorità del mondo dell’elettronica e del funk. Le melodie, le liriche e la metrica provengono dalla fusione dei mondi del pop e del rap italiano attuale. Il live viene presentato con una super band composta di 5 musicisti.

Sabato 22 giugno

Sabato 22 giugno proseguono dalle 10 le lezioni di Yoga a colazione tenute da Laura Torrenti, insegnante di Yoga certificata in India. È prevista una quota di partecipazione di 10euro compreso di colazione: caffè, fetta di torta fatta in casa ed acqua. È necessario portare il materassino. Un’ora di pratica che unisce tecniche di respirazione, asanas (posizioni di Yoga) e meditazione, avvolti nella tranquillità della natura nel parco. Info e prenotazioni: Laura: 347 8078814 oppure laura.torrenti_yoga su Instagram

Alle 11.30 un viaggio fantastico alla scoperta delle emozioni. Un laboratorio per bambini ( 6-10 anni) che si propone di guidare il bambino in un viaggio nelle emozioni e nei colori attraverso l’espressione corporea, la guida al movimento consapevole, la manifestazione del proprio stato d’animo, la relazione con l’altro. Ogni carezza ha un colore diverso. I bambini giocano alla sorpresa delle carezze e del loro colore. Sporcarsi è un gesto d’amore. Lasciarsi coinvolgere dal colore e dai gesti diventa atto liberatorio e insieme di contatto. Il fine di questa attività è il grande spettacolo di corpi colorati, guidati dalla musica che accompagna l’uno verso l’altro per carezzarlo e dipingerlo.

Dalle 17 Festa di Buonce Swing Lovers. Si inizia con i Tester class Swing Dance Dj-ing e Solo Jazz open level a cura di Viktor Lillard. A tener piena la bella pista in legno ci penseranno gli Sweet Brown Sugar. In console da Torino Il Clandestino Dj. La sera prosegue con social dance e Swing Live.

Domenica 23 giugno

Domenica 23 giugno (ore 11) prosegue la rassegna “Una classica domenica mattina” in collaborazione con U-Mus, spin-off del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. Il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. La domenica mattina ad esibirsi sul palco naturale del Campo dei Girasoli i Dolce&Pollini Ensemble:

Mario Natangelo presenta alle 18.30 “Cenere. Appunti da un lutto” (ed. Mondadori) in dialogo con Stefano Tamiazzo, direttore SIC. Evento realizzato in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm e la Scuola Internazionale di Comics. In caso di maltempo l’evento si terrà alla Scuola Internazionale di Comics in Via Castelfidardo 11. «Ogni volta che ho disegnato una vignetta satirica su qualche disgrazia in cui siano capitati dei morti arrivava sempre il fesso a sbraitare indignato: ‘e se fosse morto un tuo familiare? Ci avresti fatto una vignetta?’. Ecco, adesso posso rispondere a questa domanda e la risposta è questo libro». Si può scherzare su uno dei lutti più atroci, quello per un genitore? All’indomani della morte della madre, Natangelo – vignettista satirico conosciuto per l’umorismo feroce e spesso al centro di polemiche per i suoi disegni – rivolge le armi dell’ironia verso se stesso.

Come di consueto al Campo dei Girasoli la settimana inizia con Jam ai Girasoli, l’appuntamento jazz estivo a Padova. Martedì 18 giugno dalle 19.30 i migliori musicisti del panorama jazz veneto apriranno la serata per poi lasciare il palco a chi vorrà suonare liberamente. La splendida cornice della barchessa del casale di campagna sarà attrezzata di tutta la strumentazione necessaria: pianoforte, batterie, microfoni e amplificatori. Ad aprire la serata saranno Ilaria Mandruzzato (voce), Luca De Toni (chitarra), Alberto Lincetto (piano) e Michele Tedesco ( batteria)

Il Campo dei Girasoli sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 17-21. Sabato e domenica dalle 10 alle 21 (orari potranno subire delle modifiche in base alla stagione estiva). Quest’anno lo spazio per pranzare e cenare con prodotti BIO e a Km0 è stato ampliato e rinnovato.

