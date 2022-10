Gli eventi del weekend al Parco Campo dei Girasoli

Al via Acqua: La Venezia dei Dottori. Festival della cultura e dell’ambiente

Prende il via da sabato 22 ottobre al Campo dei Girasoli Acqua: La Venezia dei Dottori. Festival della cultura e dell’ambiente la nuova rassegna a cura di Aps Play. Un vero e proprio festival che ha l’obiettivo di promuovere la tradizione di Padova come città fluviale, il suo passato di “piccola Venezia” e il suo presente come città ricca di corsi d’acqua e argini da scoprire, vivere e tutelare.

Al tema della tutela dei percorsi fluviali e degli argini si lega il tema della protezione dell’ambiente e degli ecosistemi specifici del Basso Isonzo. Educazione e sensibilizzazione saranno trasmessi tramite i linguaggi del teatro, della musica, della poesia e anche attraverso escursioni volte alla conoscenza reale del territorio, delle sue particolarità e della sua storia

Il progetto coinvolge diverse realtà della città creando una rete diversificata, nella quale ogni realtà è coinvolta e impegnata secondo le proprie caratteristiche e punti di forza in attività specifiche. Infatti, le attività saranno gestite e realizzate da: Teatro della Gran Guardia; Mare Alto Teatro, Collettivo Rimescolate, Barabao Teatro e UMus. La rassegna è realizzata grazie al contributo di Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, nell’ambito di Avviso pubblico per la Concessione di contributi per iniziative culturali – anno 2022

Sabato 22 ottobre

Sabato 22 ottobre alle 18.30 il Campo dei Girasoli ospita gli Almakàntica in concerto. L'Associazione Pizzica Patavina è un gruppo musicale che ripropone balli e musiche tradizionali, come la Pizzica salentina, la Contradanza siciliana e la Tammurriata campana con l’obiettivo di diffondere attraverso la musica, la tradizione e la danza l’idea di intercultura che è alla base di tutto il percorso di questo gruppo.

I componenti del gruppo si sono conosciuti a Padova e hanno deciso di dare vita a una realtà capace di diffondere le proprie tradizioni anche in territorio Veneto.

Almakàntica è l’unione di più parole che si fondono creando un nuovo significato: Alma a sottolineare l’anima nella sua forma più poetica e creativa; Cantica come componimento musicale; Antica a ricordo delle origini e del tempo passato. Il gruppo è l’unione di più regioni che si confrontano a suon di pizziche, tammurriate e tarantelle e da questo confronto partono per creare un nuovo linguaggio musicale. Si sono esibiti in svariati contesti e in molteplici occasioni: loro concerti sono caratterizzati da semplicità, attaccamento alle tradizioni e capacità di coinvolgere il pubblico di ogni genere, facendo cantare, ballare e battere il cuore al ritmo del tamburo.

Relazionandosi con vari enti del territorio, attraverso attività artistico-culturali e di promozione sociale, intende stimolare la conoscenza, la comprensione e la condivisione tra realtà, culture e tradizioni differenti, facendo da ponte di collegamento e creando forme nuove di dialogo.

Domenica 23 ottobre

Domenica 23 ottobre alle 9.30 sarà lanciato il nuovo progetto “Orto-pedia-SOS piante”. Molte persone con scarso pollice verde hanno sicuramente in casa piante morenti o ammalate che vorrebbero curare o salvare. Questo progetto ha come obiettivo il tentativo di cura e recupero di queste piante, non tutte magari cGli eventi del weekend al Parco Campo dei Girasolie la faranno ma altre potranno essere piantate negli orti, nel giardino, ridate ai proprietari o a chi vuole prendersene cura in cambio di un’offerta libera. Dal 23 Ottobre quindi i ragazzi del Campo dei Girasoli accetteranno solo piante che non soffrono particolarmente le basse temperature in quanto è presente una serra fredda dove poterle ricoverare

Spazio alla musica classica. Sul palco naturale del Campo dei Girasoli, alle ore 11, il Duo Cosmos propone un repertorio che spazia da Nicola Piovani ad Ennio Morricone passando per Yann Tiersen.

Alle 15 si svolgerà la presentazione del libro “Radici connettive – il ’68 a Este e nella Bassa Padovana” di Beatrice Andreose. Il libro raccoglie testimonianze, interviste, riflessioni e ricompone una microstoria di giovani operai e liceali che vedevano lontano. Devi Sacchetto, Sociologo del Lavoro – Università di Padova, e Lorenzo Feltrin, Sociologo Politico – Università di Birmingham, dialogano con la curatrice Beatrice Andreose e alcuni autori, quali Gianni Andreose, Carmela Di Rocco, Luisa Fontana, Lauso Zagato. A moderare l’incontro ci sarà Alberta Contarello

Alle 17.30 va in scena, all’interno della rassegna Al via Acqua: La Venezia dei Dottori, il progetto musicale Conciorto di Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone (banda osiris). Un programma che unisce tecnologia e natura, attraverso la scheda elettronica Ototo (Arduino based) e grazie all’acqua presente negli ortaggi, le verdure stesse diventano strumenti musicali, risonò ad emettere suoni (sin quanto conduttori di elettricità) formando una vera e propria tastiera di verdure, oltre a chitarra, sax e flauto. Ma il Conciorto non è solo verdure che suonano e creano stupore, é canzoni originali che parlano del rapporto tra l’uomo e la natura, racconti di orti immaginari appartenuti a musicisti (David Byrne, Damon Albarn, Thom Yorke), registi (François Truffaut), è teatro e movimento, poesia e divertimento, crea meraviglia e incanta il pubblico di ogni età. Eseguito in tutta la penisola, in Svizzera, Galles, Inghilterra e Portogallo, il Conciorto ha prodotto due album, un libro e numerosi video musicali che parlano di natura e musica.

