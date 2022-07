Gli eventi del weekend al Parco Campo dei Girasoli

Un weekend dedicato alla musica e al teatro al Campo dei girasoli di Padova. Tutto il programma nel dettaglio.

Venerdì 22 luglio

Un weekend dedicato alla musica e al teatro. Al Campo dei Girasoli, venerdì 22 luglio va in scena “Proietti a modo mio”, un omaggio a Gigi Proietti di e con Silvio Barbiero. Gigi Proietti è scomparso così con un ultimo colpo di scena improvviso, lui che ci ha abituato a ragionare attraverso una risata, non vorrebbe essere ricordato se non con un sorriso. Lui che ha messo in fila le nostre nevrosi, le grandi ipocrisie e le nostre piccole viltà, con solo una barzelletta. Gigi Proietti è stato e rimarrà un maestro per tutti quelli che decidono di incamminarsi per la stretta via del teatro. Silvio Barbiero gli rende omaggio, ripercorrendo monologhi indimenticabili, fulminanti sketch e barzellette del repertorio della sua carriera. Una serata tutta da ridere e sorridere con intelligenza, adatta a tutti. Un omaggio ad un mito, popolare e raffinato. Ingresso unico 5 euro.

Sabato 23 luglio

Sabato 23 luglio spazio alla musica con un tuffo negli anni 90. Possibilità di assaggiare i cocktail migliori del decennio preferito accompagnati dall'eccezionale Dj Benni.

Domenica 24 luglio

GirovagArte fa tappa domenica 24 luglio al Campo dei Girasoli con lo spettacolo Lemon Therapy di Quinta Parete. Uno spettacolo sull’adolescenza: l’epoca delle passioni tristi, delle non scelte, dove la risposta a tutto è “boh!” Da un’indagine dentro e fuori le scuole, fatta di incontri e laboratori con i ragazzi, i loro genitori e gli insegnanti nasce una commedia scritta da Chiara Boscaro e Marco di Stefano. P. è un trentacinquenne che ha rimosso completamente la sua adolescenza perché troppo traumatica e decide di farsi aiutare da V., psicoterapeuta fuori dagli schemi che utilizza una terapia piuttosto originale: una lemon therapy in cui, con provocatorie richieste, coinvolge anche il pubblico rendendolo parte attiva dello spettacolo. Eventi gratuiti con prenotazione consigliata. Per informazioni e sulle modalità di ingresso www.girovagarte.com/ oppure rivolgersi al numero 348 4410815 o alla mail info@girovagarte.com. Biglietti disponibili su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-teatro-off-quinta-parete-lemon-therapy-379053107047

