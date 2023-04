Le proposte per il fine settimana e per la festa della Liberazione al Campo dei Girasoli

Torna il fine settimana al Campo dei Girasoli. Sabato 22 aprile dalle 11, il M° Daniele Pinato propone il laboratorio musicale di voci e percussioni. Un’esperienza della sonorizzazione di storie con strumenti diversi e costruiti con materiali di riciclo: il gioco del percuotere il corpo come se fosse una batteria, l’improvvisazione e la creazione di brani e testi con djembè, boomwhackers, ukulele, piastresonore, campane, legni, cembali, ovetti. L’iniziativa (iscrizione 5 euro) è realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI.

Domenica 23 aprile, secondo appuntamento della rassegna Una classica domenica mattina il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. Sul palco naturale del Campo dei Girasoli, dalle 10.30 un dolce risveglio accompagnato da un concerto di musica classica. Un repertorio che spazia da Filippo Gragnani Nicolò Paganini passando per Heinrich Neumann a Wolfgang A. Mozart. Due chitarre (Marco Nalesso e Rebecca Veggian), un violino (Morgan Uche) e un clarinetto (Lidia Berforini) per una viaggio sonoro nel classicismo.

Il pomeriggio inizia alle 15 con Naturalmente al Campo dei Girasoli. Alla scoperta del parco. Un’esperienza alla scoperta della natura per bambini dai 6 ai 10 anni. Partendo dalla lettura di un albo illustrato, i partecipanti, armati di una mappa, andranno a caccia della natura nascosta attorno al campo dei Girasoli. L’iniziativa (iscrizione solo la prima volta 5 euro) è realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI.

Martedì 25 aprile, il Campo dei Girasoli sarà aperto per Festa della Liberazione. Dalle 12:00 Dj Jungle Fever e special guest con una proposta di musica Jamaicana e non solo.

Il Campo dei Girasoli rispetterà i seguenti orari sabato e domenica dalle 10 alle 20.00. In caso di maltempo è consigliato seguire gli aggiornamenti nelle pagine social dedicate