Al campo dei Girasoli “Terra. Micro-Festival della cultura e dell'ambiente”

Nuovi orari al Campo dei Girasoli. Lo spazio sarà aperto il sabato (17-23) e la domenica (10-22). Per tutti gli appassionati di scooter d'epoca a marce Vespa – Lambretta, l'appuntamento è sabato 23 settembre a partire dalle ore 17. L’occasione è l’Aperitivo Scooterista organizzato da Faro Tondo Scooter Club e Jet Set Scooter Club. Dalle 17.30 ai piatti 100% vinile 45 giri Mattia_ft – Faro Tondo Scooter Club. Per rendere l'Aperitivo Scooterista ancora più speciale, per tutti coloro che arriveranno in scooter d’epoca, una sorpresa all’arrivo.

La domenica mattina il Campo dei Girasoli profuma di caffè, biscotti e torte dal sapore di una volta. Ritorna la rassegna «Una classica domenica mattina» il format culturale in cui la cultura musicale si incontra a colazione. Domenica 24 settembre alle 10.30, sul palco il quartetto d’archi Gli Archiatri composti da Luca Bello e Massimo Semenzin (violini); Paolo De Rosso (viola) e Marco Marzolo (violoncello). Un repertorio che spazia da Haydn a Mozart passando per

Parte dal Campo dei Girasoli il progetto S.O.S Sociality Only Sustainable a cura di Asd Quadrato Meticcio. Promosso dal Comune di Padova con i Contributi del Settore Ambiente il progetto promuove attività negli spazi aperti e verdi della città creando occasione di incontro, divertimento e riflessione sulle tematiche ambientali.

Per l’occasione si terrà «Terra. Micro-Festival della cultura e dell'ambiente». Si inizia alle 15.30 con il laboratorio per bambini «Un pomeriggio da scienziato a cura di Coop. A Perdifiato. Come si studia la natura? Ogni ambiente ha una natura tutta sua, fatta di piante e animali tutti diversi e spesso così piccoli che neanche ce ne accorgiamo. Armati di lenti di ingrandimento, pinzette, microscopio e tutto quello che uno scienziato dovrebbe avere nel suo laboratorio, i partecipanti osserveranno e andranno a studiare il micromondo per scoprire quanta diversità di animali e piante può esserci in natura in uno spazio molto ristretto.

Alle 16.30 partirà un’escursione guidata insieme a Toni Mazzetti e Laura Torresin. Si prosegue alle 18 per parlare della flora dei Colli Euganei e dei nomi della terra sempre in compagnia di Mazzetti e Torresin

Alle 19.30 il giornalista e autore televisivo Alessandro Sahebi affronterà lo spinoso argomento «Crisi climatica crisi di sistema? Disuguaglianza è emergenza ecologica»

Foto articolo da comunicato stampa