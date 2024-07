Prezzo non disponibile

Campo dei Girasoli compie tre anni: una settimana di festa ed eventi per grandi e piccoli.

Martedì 23 luglio

Prosegue Jam ai Girasoli appuntamento jazz estivo al Campo dei Girasoli. Tutti i martedì migliori musicisti del panorama jazz veneto apriranno la serata per poi lasciare il palco a chi vorrà suonare liberamente. La splendida cornice della barchessa del casale di campagna sarà attrezzata di tutta la strumentazione necessaria: pianoforte, batterie, microfoni e amplificatori. Ad aprire la serata martedì 23 luglio dalle 20:30 saranno Antonio Macchia (tromba), Federico Rubin (piano), Alberto Paggin (contrabbasso) e Lorenzo Bonucci (batteria).

Mercoledì 24 luglio

Alle 18 mercoledì 24 luglio prosegue il format Aperishiatsu & Reiki, appuntamenti con lo shiatsu un trattamento mirato a ripristinare l’armonia psico-fisica riportando il corpo e la mente ad un benessere generale e a un profondo rilassamento, portando una diversa percezione del proprio corpo. Particolarmente indicato per diversi disagi, aiuta nella riduzione dello stress e dell’ansia, ottimo contro l’insonnia, dolori cervicali e articolari, tensioni muscolari, mal di testa, disturbi digestivi e disturbi da ciclo mestruale, aiuta a stabilizzare la pressione sanguigna e a rinforzare il sistema immunitario.

Giovedì 25 luglio

Spazio ai bambini (6-10 anni) giovedì 25 luglio con il laboratorio (ore 18) “Lasciamo tracce colorate delle nostre emozioni”. Ognuno di noi lascia segni visibili ad ogni passo e ad ogni gesto, con la voce e con le parole, sulla terra e sulle persone. Il laboratorio partirà all’avventura nel mondo fantastico delle emozioni per lasciare il nostro segno consapevole. Attraverso giochi di relazione che prevedono l’utilizzo della musica e del colore come mezzi di comunicazione e strumenti per liberare la creatività. Il laboratorio sarà condotto da ragazzi, accomunati dalla danza, dal teatro e da l’urgenza di dare spazio all’infanzia attraverso l’ascolto, il dialogo e la creatività

Spazio al ciclo di serate dedicate a percorsi enogastronomici di degustazione in cui ogni vino, della cantina ospite, sarà presentato, discusso, assaggiato e vissuto. Ad ogni calice verrà abbinato un piatto proposto dalla nostra cucina. Il tutto sarà accompagnato da buona musica, per amplificare nell’ascoltatore le sensazioni prodotte dal gusto. Giovedì 25 luglio torna il format Decanto. Enogastronomie in musica – live. Alle ore 20 la cantina ospite sarà Fongaro. Ad accompagnare la serata Carlo De Bei (voce e chitarra), Alessandro Baccelle (contrabbasso). È previsto un menù degustazione che comprende quattro portate con vini abbinati (€ 40 a persona). Evento solo su prenotazione è possibile prenotare al link eventbrite entro mercoledì 24 luglio.

Per gli amanti e i curiosi delle stelle, sempre giovedì alle 21:30 è in programma una serata di Osservazione Astronomica a cura di Roberto Sannevigo, Presidente-coordinatore del Planetario di Padova. La serata prevede conversazioni astronomiche guidate: storie, notizie, curiosità e riflessioni, osservazioni al telescopio con Michele Alberti, esperto astrofilo del Planetario di Padova; una visione guidata delle stelle ad occhio nudo con puntatore laser, accompagnata da racconti e risposte alle vostre domande. Gli interessati riceveranno un’immagine astronomica scattata durante la serata.

Venerdì 26 luglio

Tre gli appuntamenti di venerdì 26 luglio. Alle 18 prosegue il format Aperishiatsu & Reiki, appuntamenti con lo shiatsu un trattamento mirato a ripristinare l’armonia psico-fisica riportando il corpo e la mente ad un benessere generale e a un profondo rilassamento, portando una diversa percezione del proprio corpo.

Alle 19 Stefano Tamiazzo, autore di fumetti, presenta “L’ergastolo di Santo Stefano. Fine pena mai.”Un carcere chiuso e abbandonato da anni sembra essere meno ostile. La sua essenza respingente si converte in fascino amaro in questa Graphic Novel che racconta la vita dell’ergastolo di Santo Stefano costruito su un’isola inaccessibile secondo le regole del panottico, un carcere fondato sulla continua visibilità dei detenuti da parte di un unico sorvegliante, e delle persone che lo hanno incontrato durante i Suoi 170 anni. Prima il regno delle due Sicilie con i Borbone, poi il regno d’Italia con il ventennio fascista fino alla Repubblica italiana che ne decreterà la chiusura. Uomini che hanno vissuto lo stesso brutale isolamento e destini radicalmente diversi. Molti criminali sicuramente ma anche i padri del Risorgimento e della Costituzione.

Mondi lontani che si incontrano, intrecciano le proprie radici, parlano il linguaggio delle culture popolari che entrano in relazione con forme musicali diverse, ma vicine. È questo l’obiettivo del World Music Festival che porterà suoni di Paesi lontani e vicini. Linguaggi diversi, mondi lontani e relazioni possibili. Dalle 20.30 sul palco saliranno Singin' Woods con Ilaria Mandruzzato (voce), Giulio Gavardi (chitarra), Riccardo di Vinci (contrabbasso) e Luca Nardon (percussioni) esploreranno musiche dal Messico e dal Sud America: canzoni di amore e ribellione. Una vitalità pulsante di culture che da sempre vivono con pienezza l’attaccamento alle proprie radici, l’importanza di vivere la comunità e le sue tradizioni orali, la gioia di accompagnare col ritmo le emozioni più intense della vita.

Sabato 27 luglio

Sabato 27 luglio altro appuntamento con il format Aperishiatsu & Reiki, appuntamenti con lo shiatsu un trattamento mirato a ripristinare l’armonia psico-fisica riportando il corpo e la mente ad un benessere generale e a un profondo rilassamento, portando una diversa percezione del proprio corpo. Particolarmente indicato per diversi disagi, aiuta nella riduzione dello stress e dell’ansia, ottimo contro l’insonnia, dolori cervicali e articolari, tensioni muscolari, mal di testa, disturbi digestivi e disturbi da ciclo mestruale, aiuta a stabilizzare la pressione sanguigna e a rinforzare il sistema immunitario.

Domenica 28 luglio

La settimana si conclude con una grande festa per i tre anni di attività del Campo dei Girasoli. Domenica 28 luglio alle 18 lo staff dei Girasoli aspetta il pubblico per spegnere le candeline insieme alla musica di Rough&Tough.

