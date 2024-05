Gli eventi del primo fine settimana al Parco Campo dei Girasoli

Torna il fine settimana al Campo dei Girasoli.

Venerdì 24 maggio

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 24 maggio (dalle 20) insieme a Officina Francavilla, un viaggio attraverso la musica folk, dove brani originali si mescolano armoniosamente con rivisitazioni accattivanti tratte dal ricco repertorio cantautorale italiano. Sul palco naturale Andrea Fabris (voce, chitarre classiche, acustiche), Andrea Signori (chitarre acustiche, elettriche), Filippo Ferrari (batteria, percussioni), Roberto Marcon (basso elettrico, contrabbasso), Riccardo Roghi (piano elettrico). Un’esperienza sonora unica, che celebra le radici della tradizione folk e l’innovazione della musica contemporanea.

Sabato 25 maggio

Da sabato 25 maggio iniziano le lezioni di Yoga al Parco. Cinque lezioni (ogni sabato mattina dalle 10 alle 11) tenute da Laura Torrenti, insegnante di Yoga certificata in India. È prevista una quota di partecipazione di 10euro compreso di colazione: caffè, fetta di torta fatta in casa ed acqua. È necessario portare il materassino. Un’ora di pratica che unisce tecniche di respirazione, asanas (posizioni di Yoga) e meditazione, avvolti nella tranquillità della natura nel parco. Info e prenotazioni: Laura: 347 8078814 oppure laura.torrenti_yoga su Instagram

L'Aia Aperta del Campo dei Girasoli, un luogo dove divertimento e apprendimento si fondono in un mix irresistibile, apre le sue porte al pubblico, sabato 25 maggio alle ore 15.30. Situato in un incantevole scenario campestre appena fuori città, questo paradiso agricolo accoglie visitatori di tutte le età per un'esperienza indimenticabile. Con una calorosa accoglienza, i fantastici amici dell'Aia Aperta - Toni, Lilith, Pecoro e la vivace combriccola, insieme alle nuove arrivate capretta. Puccia e arietino Linus - invitano i visitatori a immergersi nell'atmosfera gioiosa e coinvolgente della vita in fattoria. Iniziativa a cura di APS PLAY con il contributo di Comune di Padova - Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri nell'ambito del Bilancio Partecipato 2024 in collaborazione con la Consulta di Quartiere. L’ evento è a numero chiuso con prenotazione per massimo 15 bambini, accompagnati dai genitori. Il costo è di 7 euro (tessera Arci, compresa di assicurazione).

Herman Medrano & Kalibro raccontano il Veneto con il rap in lingua veneta: rime taglienti e innata ironia. Una proposta musicale adatta a giovani e adulti curiosi, dove le espressioni venete sono al centro dell’attenzione. Al rap in veneto si alternano i dialoghi, toccando con simpatia argomenti di attualità e storie del territorio. L’occasione è la presentazione del loro nuovo album "Only pan" dalle ore 20.

Domenica 26 maggio

Domenica 26 maggio prosegue la rassegna “Una classica domenica mattina” in collaborazione con U-Mus, spin-off del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. Il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. La domenica mattina si esibiranno sul palco naturale del Campo dei Girasoli, giovani artisti e musicisti in un cartellone vario e originale. Ad esibirsi Mauraad Layousse (pianoforte) con brani di Mendelssohn (Rondò Capriccioso Op. 14 e Fantasia Op. 28) e Schumann (Studi Sinfonici Op. 13).

Un laboratorio per bambini (dai 4 anni accompagnati dai genitori) per divertirsi e realizzare biscotti con la pasta frolla utilizzando la farina di grano tenero "Gentilrosso", coltivato biologicamente al Basso Isonzo. A cura di Vincenzo Miano (Bio Forno Colli Euganei). È necessario portare da casa un grembiule da cucina, un canovaccio, un recipiente tipo insalatiera per l'impasto degli ingredienti, un piccolo mattarello, un barattolo di vetro con coperchio (anche di plastica nel caso non si disponga) per riporre i biscotti cucinati durante il corso. Il numero minimo per poter effettuare il corso è di cinque iscrizioni. Massimo 15 partecipanti. A cura di APS PLAY, con il contributo di Comune di Padova - Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri Bilancio Partecipato 2024 – attività, eventi e manifestazioni. Attività realizzata con il contributo del Comune di Padova – Consulta e in collaborazione con Bio Forno Colli Euganei

Per tutti gli appassionati di scooter d'epoca a marce Vespa – Lambretta, l'appuntamento è a partire dalle ore 16. L’occasione è l’Aperitivo Scooterista organizzato da Faro Tondo Scooter Club e Jet Set Scooter Club Dalle 17 musica in vinile DJ’s: Mattia FT + Renato– Faro Tondo Scooter Club – Selecta: Ska / Rocksteady / Early Reggae. Per rendere l'Aperitivo Scooterista ancora più speciale, per tutti coloro che arriveranno in scooter d’epoca, una sorpresa all’arrivo.

Apertura

Il Campo dei Girasoli sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 17-21. Sabato e domenica dalle 10 alle 21 (orari potranno subire delle modifiche in base alla stagione estiva). Quest’anno lo spazio per pranzare e cenare con prodotti BIO e a Km0 è stato ampliato e rinnovato.

Centri estivi

Dopo il successo dello scorso anno, torna la terza edizione dei centri estivi (10 giugno – 2 agosto) Uno spazio educativo e socializzante per bambini dai 3 agli 11 anni in un contesto agricolo, a due passi dalla città e immerso nella natura. “La nostra sfida è creare, con l’aiuto di associazioni e cooperative del territorio, un ambiente inclusivo che coinvolga bambini normo-abili e bambini con bisogni educativi speciali al fine di favorire percorsi educativi volti all’inclusione e sviluppare la spontaneità delle relazioni. - raccontano gli organizzatori - Giochi e laboratori saranno svolti totalmente all’aperto e avranno come tema l’educazione ambientale e la natura. Le attività saranno progettate per permettere a tutti di prendere parte ad un’esperienza comune, nel rispetto delle proprie capacità e mettendo in gioco le proprie risorse. L’obiettivo sarà quello di valorizzare al meglio il potenziale di ogni bambino utilizzando strategie e linguaggi finalizzati alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti i partecipanti”. Oltre alla presenza degli educatori di riferimento, i laboratori sono organizzati in collaborazione con associazioni e cooperative del territorio (Emergency, Cuamm, Polis, Irpea, Perdifiato, Solaris, Quadrato meticcio e Talents Lab) e saranno gestiti da personale qualificato e specializzato.

Info web

https://www.campodeigirasoli.com/

https://www.facebook.com/campodeigirasoli