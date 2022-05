Torna la musica live al Campo dei Girasoli

Con l’orario estivo (mart-ven 16.30-23 | sab-dom 9.30-23) tornano i concerti live al Campo dei Girasoli. Ad inaugurare il palco giovedì 26 maggio alle ore 18.30 la cantante e autrice italo-canadese Sara Jane Ceccarelli. Padova è stata selezionata come una delle cinque date al Nord Italia per il Tiny Tour, un piccolo ma intenso tour di 5 date al Nord Italia, questa volta in trio, con un set che la vede sul palco con il chitarrista Lorenzo De Angelis (chitarra, effetti, cori) e il batterista Matteo Dragoni. Un live più intimo ma non meno energico e sofisticato del più largo ensemble, con arrangiamenti inediti e la voce di Sara Jane a creare il fil rouge delle sue composizioni. Ai brani originali si intrecciano alcune canzoni d’autore italiane ed internazionali a cui la cantautrice è particolarmente legata. A meno di un anno dall’uscita dell’album Milky Way il disco ha già preso svariate forme live, e gli ascolti su Spotify confermano che si tratta di un lavoro molto apprezzato. La poliedricità è una delle sue più preziose caratteristiche.

Venerdì 27 maggio alle 20.30 sarà la volta di Damien McFly cantautore Padovano che con la sua voce graffiante, le melodie senza tempo del Folk e il sound dell’Indie moderno, continua a conquistare il pubblico dopo aver suonato più di 500 concerti in 15 stati. Per l’occasione sarà presentato anche il singolo “No Connection” che racconta la storia di un percorso personale, il cui videoclip è entrato in rotazione per diversi mesi su MTV, nella categoria Newzone Chart.Comincia con un isolamento da tutto il rumore e dalla confusione che costantemente arriva dall’esterno. Il tempo si congela e ritroviamo la nostra mente ferma tra due frame di uno stesso time-lapse: non abbiamo rifugio e non ci collochiamo veramente in un preciso scatto.

