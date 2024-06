Gli eventi fine settimana al Parco Campo dei Girasoli

Una serata indimenticabile di musica e divertimento con "Garden in Swing", l’evento musicale più atteso dell’estate. Mercoledì 26 giugno dove il ritmo coinvolgente di Bounce e Eddie Rocket DJ. trasformeranno il giardino in una pista da ballo sotto le stelle. La serata inizia alle 21 con social dance.

Proseguono come tutti i giovedì (ore 19.30) le lezioni di Yoga tenuta da Caterina insegnante di hatha yoga e yoga adattivo. Per tutti gli incontri si chiede di indossare abbigliamento comodo e portare il tappetino. Offerta libera e consapevole.

Venerdì 28 giugno

Spazio alla musica, venerdì 28 giugno, con il coro Canone Inverso, un coro LGBT+ padovano che da 10 anni canta per condividere cultura, diritti ed uguaglianza. Con un repertorio principalmente pop e contemporaneo, portiamo la nostra voce e i nostri valori dovunque cantiamo, per promuovere i diritti di tutt*, perché non esistono cittadini di serie B.

Sabato 29 maggio

Yoga e colazione al parco ogni sabato mattina. Proseguono dalle 10 le lezioni di Yoga al Parco tenute da Laura Torrenti, insegnante di Yoga certificata in India. È prevista una quota di partecipazione di 10euro compreso di colazione: caffè, fetta di torta fatta in casa ed acqua. È necessario portare il materassino. Un’ora di pratica che unisce tecniche di respirazione, asanas (posizioni di Yoga) e meditazione, avvolti nella tranquillità della natura nel parco. Info e prenotazioni: Laura: 347 8078814 oppure laura.torrenti_yoga su Instagram

L’Aia Aperta del Campo dei Girasoli, un luogo dove divertimento e apprendimento si fondono in un mix irresistibile, apre le sue porte al pubblico, sabato 29 maggio alle ore 11. Situato in un incantevole scenario campestre appena fuori città, questo paradiso agricolo accoglie visitatori di tutte le età per un’esperienza indimenticabile. Con una calorosa accoglienza, i fantastici amici dell’Aia Aperta - Toni, Lilith, Pecoro e la vivace combriccola, insieme alle nuove arrivate capretta. Puccia e arietino Linus - invitano i visitatori a immergersi nell’atmosfera gioiosa e coinvolgente della vita in fattoria. Iniziativa a cura di APS PLAY con il contributo di Comune di Padova - Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri nell’ambito del Bilancio Partecipato 2024 in collaborazione con la Consulta di Quartiere. L’ evento è a numero chiuso con prenotazione per massimo 15 bambini, accompagnati dai genitori. Il costo è di 7 euro (tessera Arci, compresa di assicurazione, solo la prima volta).

Alle 18.30 la giornalista padovana Giulia Zampieri presenta il suo primo libro “Assaggi di un viaggio in America”, frutto di un lungo viaggio negli Stati Uniti tra diversissime capitali con una puntata non prevista ad Honolulu, dove i protagonisti principali sono persone sconosciute, incontrate lungo la via. Zampieri non racconta l’America patinata ma un paese complesso, meta e sogno irresistibile di molti. Ci sono anche il cibo, le birre bevute in compagnia, le albe sulle metropolitane vissute dapprima con timore e poi con la sicurezza di chi ritiene il viaggio un’autentica scoperta dell’umanità.

Dalle 19.30 Serata Remember con Valle dj e la sua raccolta in vinile di circa 4500 tra cui vere rarità. Già negli anni 80 Valle dj con il suo sound faceva ballare la musica Afro Reggae nelle discoteche e nei locali del Triveneto e non solo, tra viaggi jamaicani e collaborazioni con vari dj, personaggi reggae della scena veneziana come Skardy e Marco Furio Forieri.

Domenica 30 giugno

Prosegue la rassegna “Una classica domenica mattina” in collaborazione con U-Mus, spin-off del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. Il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. La domenica mattina si esibiranno sul palco naturale del Campo dei Girasoli, giovani artisti e musicisti in un cartellone vario e originale. A dare il buongiorno, domenica 30 giugno, il duo Castellano, composto dai fratelli Eduardo (18 anni) e Sara (21 anni). Iniziano a suonare il pianoforte a 4 e 5 anni con Maria Goretta Rizzi e nel 2008 in duo. Allievi del Conservatorio Pollini dal 2012, a settembre 2016 sono stati ammessi con il massimo dei voti al Triennio Accademico. Il 7 novembre 2017 hanno vinto la selezione al XII Concorso Crescendo International Music Competition e sono stati invitati a suonare a febbraio del 2018 a New York nella Weill Recital Hall (Carnegie Hall) e hanno partecipato ad una Masterclass alla Juilliard School

Un evento imperdibile per gli amanti dei vinili si terrà al Campo dei Girasoli, celebrando musica, atmosfera e vibrazioni uniche. La cultura del vinile sta tornando in auge sia a livello nazionale che internazionale, con Djs e appassionati che competono in tutto il mondo, mentre etichette e artisti ristampano o producono nuovi 33 e 45 giri. Padova è un centro vitale per questa rinascita, con numerosi djs che promuovono la cultura dell’analogico e nuovi negozi e mercatini dedicati al vinile. Da questa passione nasce Padova Vinyl Connection, una giornata di musica, festa, scambio e sostenibilità nel campo musicale. L’evento include set di dj padovani (dalle 15 alle 22), mercatini di dischi e usato, prodotti locali, workshop su riuso e riutilizzo, e talk “Music Business e Diy e Vinili Sound City Academy” sull’industria musicale attuale (dalle 18-20), offrendo un’alternativa fisica e autentica all’era dello streaming e delle produzioni digitali.

Info web

https://www.campodeigirasoli.com/

https://www.facebook.com/campodeigirasoli