Gli eventi della settimana al Parco Campo dei Girasoli

Una festa di compleanno del Campo dei Girasoli con i Rough & Tough, stand-up commedy, lezione gratuita di ballo swing e GirdovagArte

Mercoledì 26 luglio

Una serata ricca di energia e passione di ballo. L’appuntamento è mercoledì 26 luglio con il nuovo appuntamento Garden in swing insieme ai Bounce e Eddie Rocket DJ. La serata inizia alle 20:00 con un workshop di Balboa a seguire social dance.

Giovedì 27 luglio

Giovedì 27 luglio appuntamento con la Stand Up Comedy in collaborazione con Teatro Believe. Sul palco, dalle 20:30, saliranno Gianluca Ruscitti, Alberto De Luca e Horea Sas.

Venerdì 28 luglio

Campo dei Girasoli compie due anni e per festeggiare questo traguardo, venerdì 28 luglio, dalle 20:00 una serata musicale con il meglio del sound dei Rough&Tough.

Domenica 30 luglio

Domenica 30 luglio Campo dei Girasoli ospita il format GirovagArte Off. Alle 21:15 insieme alla compagnia Teatro di Bo andrà in scena lo spettacolo “Io Filumé”. Un omaggio che pur rimanda alla drammaturgia di De Filippo, ma che allo stesso tempo rivive in una veste contemporanea come fosse “un’altra Filume’”. Due vite che si incontrano in un tempo e uno spazio che esiste soltanto sulla scena. Da una parte Franco e la sua vita in viaggio, dall'altra Filumena, una donna messa alla prova dalle scelte degli altri finché non si stanca di aspettare e decide di agire. Teatro e vita sono un'unica cosa. Una Voce che vive e fa vivere, in un’atmosfera di autentica esplorazione dei sentimenti e dell’anima, le inquietudini, le sofferenze, la forza interiore di Filumena Marturano: donna, madre e figlia in viaggio verso la grazia, il perdono, la verità, a’ Famiglia.

https://www.campodeigirasoli.com/

