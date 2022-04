Gli eventi del weekend al Parco Campo dei Girasoli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 29/04/2022 al 01/05/2022 da domani Orario non disponibile

Da venerdì 29 aprile attività per grandi e piccoli dal Basso Isonzo alla Sacra Famiglia: dall'evento conclusivo della rassegna "Primavera in Famiglia" alla grande festa per la giornata del 1 maggio.

Venerdì 29 aprile

Evento conclusivo della rassegna Primavera in Famiglia a cura di Associazione Play promossa dal Comune di Padova, con il contributo dell’Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive, in collaborazione con la Consulta di Quartiere 5b e una fitta rete di realità commerciali e associative del Quartiere: Qsi, Campo dei Girasoli, Arci Padova, MAT - Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia, Associazione Bengala. Per la prima volta nel cartellone del Campo dei Girasoli, un tributo alla British jazz superstar: Amy Winehouse.

Venerdì 29 aprile alle ore 19 The Franks - Winehouse band, omaggia la grande cantante britannica la più importante, talentuosa e trasgressiva cantante contemporanea, con un repertorio di grande impatto che spazia da raffinati arrangiamenti soul-jazz all’energia reggae e ska. Dall' esordio la band padovana ha calcato i palcoscenici considerati punto di riferimento per la musica live. Tra le sue fila si annoverano musicisti molto attivi nel panorama padovano e nazionale, impegnati in progetti di varia natura musicale: Ilaria Mandruzzato (voce), Yuri Argentino (sax, flue e voce), Ludovico Rinco (tromba e cori), Simone Bortolami (chitarra e voce), Alberto Lincetto (piano), Riccardo Di Vinci (basso), Ugo Ruggiero (batteria).

Il primo maggio

Grande festa per la giornata del 1 maggio. La mattina inizia alle 9.30 con il primo appuntamento di esperienza collettiva in collaborazione con Arakè-Terre Prossime e Campo dei Girasoli. È prevista infatti la messa a terra delle piantine di pomodoro con cui si andrà a produrre la Passata per il Parco Agricolo Basso Isonzo. Un appuntamento sul campo, aperta a chiunque voglia partecipare. Per iscriversi è necessario mandare una mail a terreprossime@gmail.com

Spazio alla musica in vinile a 45 giri per il collettivo di dj Sonido vinilico che dalle 11 offrono una selezione musicale della più fine tra Funk, Afro, Latin e musica tropicale,

Alle 17 di svolgerà il talk Imprenditoria Femminile. Una chiacchierata con le imprenditrici del quartiere Sacra Famiglia/Basso Isonzo. Presenta: Mila Masciadri.

Alle 18.30 l’atmosfera del campo dei Girasoli si animerà di musica originale basata sulla tradizione del West Africa con influenze, funk, afrobeat, world music. La band Falou seck & the melting beats, capitanata dal percussionista senegalese Falou Seck e composta da giovani militanti nella scena jazz padovana - Luca Ardini al sax alto; Andrea Marzari alla chitarra; Toto Scalera al basso e Simone Coppiello alla Batteria - nasce dall’idea di mescolare diverse sonorità dal mondo. Il repertorio del gruppo parte delle tradizioni musicali dell'Africa occidentale di Falou, per poi fonderle con diverse sonorità. Un progetto musicale che rimane saldamente radicato alle tradizioni del patrimonio africano ma che lascia, anche, ampio spazio all'improvvisazione dei musicisti padovani. Il djembe incontra un organico occidentale, sonorità funk e fusion si articolano sui ritmi della tradizione westafricana con brani che spaziano dall’afrobeat allo mbalax, dando ampio respiro all’improvvisazione dei solistiMusica appassionante che evoca atmosfere di collettività e alterna momenti di ballo travolgente e scatenato con sezioni più dilatate e trascinanti.

Iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Padova - Settore servizi demografici e decentramento - progettazione partecipata in collaborazione con la consulta di quartiere 5B

Info web

https://www.campodeigirasoli.com/

Foto articolo da comunicato stampa