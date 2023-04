Un lungo fine settimana al Campo dei Girasoli

Sabato 29 aprile le proposte al Campo dei Girasoli iniziano dalle ore 11 con la proposta Naturalmente al Campo dei Girasoli. Giochi da tavola. Un’esperienza alla scoperta della natura per bambini dai 6 ai 10 anni. In scienza la parola “sassi” non ha significato. Le rocce sono una componente della natura molto sottovalutata, spesso non ci si ferma un secondo a pensare di cosa sono fatti, da dove arrivano, o ad osservare che ognuno di loro ha forme e colori tutti diversi. Partendo dalla lettura delle rocce, i partecipanti, armati fantasia e manualità, potranno costruire originali giochi da tavoli. L’iniziativa (contributo di 5 euro, solo la prima volta) è realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI.

Nel pomeriggio dalle 15 una giornata dedicato agli animali dell’aia per conoscere e ammirare l’allegra fattoria del Campo dei Girasoli. Per la visita guidata è previsto un contributo di 5 euro (solo la prima volta. Iscrizione e tessera). Iniziativa realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI.

Una domenica per celebrare e onorare la magia della musica jazz. Il Campo dei Girasoli aderisce all’International Jazz Day, la Giornata Internazionale dichiarata dall’Unesco con una proposta musicale per tutta la giornata. Si inizia la mattina dalle 10.30 con il tradizionale appuntamento Una classica domenica mattina (In Jazz) il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. Sul palco naturale del Campo dei Girasoli, un dolce risveglio accompagnato da un concerto di musica jazz insieme ad Antonio Macchia (tromba) e Edoardo Cian (chitarra)

Dalle 14 alle 18 spazio al laboratorio Dooom For Kids!, dedicato a ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, che sanno suonare uno strumento a qualsiasi livello. L’attività, condotta da Francesco Cigana, è incentrata sulla pratica dell’improvvisazione musicale, esplorata utilizzando il metodo della Conduction: un metodo intuitivo che tramite dei gesti impartiti da un direttore permette di far suonare insieme i partecipanti, mirando a formare un piccolo ensemble orchestrale che alla fine del laboratorio presenterà una performance aperta al pubblico assieme alla DOOOM Orchestra che si esibirà la sera. È richiesto un contributo ai partecipanti di 10€ comprensivo di tesseramento. Iscrizioni eventi@campodeigirasoli.com

Gran finale alle 19.30 con le esibizioni della DOOOM Orchestra una formazione che si dedica all’improvvisazione e a musiche originali. Un solo nome che racchiude sia un'orchestra che un laboratorio, nata da un'idea di Francesco Cigana. L’ensemble si può imbattere in melodie profonde e sinuose, richiami della foresta, echi di isole indonesiane, scantinati newyorkesi, minimalismi geometrici, fuochi d’artificio, esperimenti futuristi, dadaisti, silenzi glaciali, noise berlinese, processioni, tribalismi teriomorfi, filastrocche infantili, ninne nanne e rituali apotropaici.La Delicious Orchestra Of Original Music sa stupire il suo pubblico, farlo sognare e ballare.

Lunedì 1° maggio a partire dalle 12.30 la tradizionale grigliata. La carne è di allevamento mantovano non intensivo a conduzione familiare. Prevista anche la versione vegetariana e un menù per i bambini. Per partecipare alla grigliata, obbligatoria la prenotazione su Eventbrite. Ma non è tutto. Finalmente le due crew di collezionisti e dj Rough&Tough e The Mojos si incontrano dalle 12.00 alle 20.00 per una session di vinili dagli anni ’50 agli anni ’70. Il Campo dei Girasoli (Via Bainsizza) è aperto anche il venerdì dalle 17.00 con la possibilità di fare un aperitivo con prodotti BIO e a Km0

