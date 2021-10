Gli eventi del weekend al Parco Campo dei Girasoli

Continuano gli eventi al Campo dei Girasoli di Via Bainsizza.

Sabato 30 ottobre

Una serata all’insegna dell’inclusione e della partecipazione attiva, è la proposta di sabato 30 ottobre, dove ognuno potrà sperimentare la bellezza del fare musica, con un drumcircle prima del concerto e percussioni messe a disposizione. Il Drum circle ( alle ore 18) è una proposta creativa che coinvolge un gruppo di persone che partecipano attivamente alla creazione di musica, tramite strumenti a percussione. Durante questa pratica il conduttore ha il ruolo di facilitare il processo creativo, promuovendo l’espressione della propria emotività attraverso la produzione di suoni. Alla base dell’attività c’è l’ascolto e l’armonizzazione del proprio coinvolgimento con quello di tutti i componenti del gruppo, così da poter essere a tempo e nel tempo. Il Drum circle è uno strumento inclusivo e ha l’obiettivo di valorizzare ogni componente del cerchio. A seguire il gruppo Balkan Bazar propone un concerto carico di energia contaminato dalla musica tradizionale balcanica. Un viaggio musicale dalle mille sfumature che regala coinvolgimento e buon umore. Una serata dove ognuno potrà sperimentare la bellezza del fare musica.

Domenica 31 ottobre

Domenica 31 ottobre dalle 10 alle 18 da non perdere l'evento dedicato ad Halloween! Per tutta la giornata, il Campo dei Girasoli assumerà un'atmosfera da brivido che divertirà i più piccoli, in sicurezza, grazie ai 6000 metri quadrati di polmone verde. Durante la giornata si potrà scegliere tra il "Truccabimbi" in collaborazione con Associazione OpenMind con abili truccatori che trasformeranno i più piccoli in scheletri, mostri e ragni decorando il volto, le braccia o le mani e alle 11 il “Laboratorio di magia!” insieme al Mago Ogam che svelerà un paio dei suoi incredibili giochi di magia. È consigliato portate un mazzo di carte. In questa giornata non manca la “caccia al tesoro da Brivido (alle ore 15.30). La giornata termina alle 18 con una proposta rivolta ad un pubblico adulto e a bambini molto coraggiosi. Le voci di Beatrice Bacchiani e di Paolo Franciosi racconteranno le più terrificante storie che la penna di Poe e Lovecraft abbiano mai scritto!

Programma completo

Sabato 30 ottobre

ore 18 | Concerto Balkan Bazar + Drum Circle inclusivo

Domenica 31 ottobre

Dalle 10.30 alle 13| Truccabimbi! in collaborazione con Associazione OpenMind

Ore 11 | Laboratorio di magia!

Ore 15.30 | Caccia al tesoro da brivido!

Ore 18 | Racconti di paura

Info web

https://www.campodeigirasoli.com/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...