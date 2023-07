Gli eventi della settimana al Parco Campo dei Girasoli

La settimana al Campo dei Girasoli inizia con un incontro dal titolo “Sapere FA la differenza”. Le storie delle famiglie arcobaleno raccontate da chi ha lottato contro ogni avversità per diventare genitore, saranno al centro dell’incontro che si terrà lunedì 31 luglio alle ore 21. Un’opportunità di ascolto, di dialogo e di conoscenza. All’incontro saranno presenti le mamme arcobaleno, l’assessora al sociale del Comune di Padova, Margherita Colonnello; il professor Luca Trappolin sociologo e ricercatore FISPPA di Unipd e il professor Michele Di Bari PhD diritto costituzionale SPGI di Unipd.

Martedì 1 agosto

Spazio alla musica con Jam ai Girasoli, l’appuntamento jazz estivo a Padova. Tutti i martedì dalle 19.30 alle 22.30 i migliori musicisti del panorama jazz veneto apriranno la serata per poi lasciare il palco a chi vorrà suonare liberamente. La splendida cornice della barchessa del casale di campagna sarà attrezzata di tutta la strumentazione necessaria: pianoforte, batterie, microfoni e amplificatori. Ad aprire la serata, martedì 1 agosto, saranno Enrico Dal Bosco (sax); Alberto Lincetto (piano); Riccardo Di Vinci (contrabbasso) e Max Chiarella (batteria).

Giovedì 3 agosto

Mondi lontani che si incontrano, intrecciano le proprie radici, parlano il linguaggio delle culture popolari che entrano in relazione con forme musicali diverse, ma vicine. È questo l’obiettivo della seconda edizione del World Music Festival che porterà per tre giorni suoni di Paesi lontani e vicini. Linguaggi diversi, mondi lontani e relazioni possibili. Si inizia giovedì 3 agosto con la musica tradizionale messicana. Dalle 20:30 gli Almudena riprendono ed elaborano diversi generi tradizionali della cultura messicana come corridos, rancheras, son, sandunga, bolero e mariachi. Sette musicisti di diversa formazione uniti dalla passione per la musica tradizionale, che rievocano con originalità suoni di altri luoghi ed altri tempi. Lo spettacolo esplora i vari timbi e suoni della tradizione, da quelli vivaci e allegri a quelli malinconici e struggenti, due opposte suggestioni che compenetrano con leggerezza e autenticità nella cultura musicale messicana. La musica tradizionale messicana passa di bocca in bocca, di mano in mano, si trasforma e si arricchisce, spesso facendo persino svanire l'idea che qualcuno le abbia dato voce per la prima volta. Racconta storie di ribellione, di amore e di morte, di edonismo e disperazione.

Venerdì 4 agosto

Secondo appuntamento, venerdì 4 agosto (ore 20.30) con il gruppo Forró Tzigano, un ensemble internazionale che esplora e reinterpreta musiche tradizionali provenienti dal nordest del Brasile e dai balcani in una fusione gioiosa ed intrigante. Il classico trio della tradizione nordestina, triangolo, zabumba e fisarmonica, incontra l'energia incalzante dei rif balcanici di tromba e sassofono, dando vita ad un'atmosfera esplosiva che vi trascinerà in una danza scatenata.

Sabato 5 agosto

Danze scatenate, sabato 5 agosto insieme a Nicola Sanguin AKA Nicolas Gaunin, scienziato pazzo della (s)compisizione di musiche astro-tribali, di elettroniche poliritmiche di ispirazione esotica ed etnomusicologica. Il suo dj set, dalle 20:30, sarà un viaggio attraverso le Altre Musiche: dalle registrazioni sul campo di Alan Lomax ai tribalismi delle tribù centro africane, dalle sperimentazioni quartomondiste di Hassell alle orchestre percussive di Guem.

Domenica 6 agosto

Domenica 6 agosto Campo dei Girasoli ospita il format GirovagArte Off. Alle 21.15 il Teatro Primo presenterà il suo “Dora in avanti”. Nato da un testo di Domenico Loddo, diretto da Christian Maria Parisi e con protagonista Silvana Luppino, lo spettacolo è un monologo patafisico e interattivo con cui Dora Kieslowsky racconta di sé per parlare del mondo, in un’altalena emotiva che va avanti e indietro nel tempo, sospesa tra passato e presente.

