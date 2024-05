Gli eventi fine settimana al Parco Campo dei Girasoli

Il fine settimana al Campo dei Girasoli inizia con la seconda edizione di Roots and Seeds Reggae Festival dedicato alla musica e cultura Reggae. Tre giorni di musica live, dj set, mercatini. Si parte venerdì 31 maggio (ore 20:30) insieme a Sticky Roots. Una miscela di suoni elettronici e acustici mixati in live nella tradizione dei Dub Master della musica giamaicana. Un quadro adornato da featuring di musicisti e cantanti della scena Reggae, Jazz, Dr&Bass. Sul palco Jack Santos (Vocals, Sequencing Dub Master, Percussions) ; Felicia Porter (Trombone) e Giulio Dalla Mora ( Sax).Guests: Vick Shadow, Marez Tierra Mae, & more.

Sabato 1° giugno

Sabato 1° giugno lezione di Yoga al Parco. Cinque lezioni (ogni sabato mattina dalle 10 alle 11) tenute da Laura Torrenti, insegnante di Yoga certificata in India. È prevista una quota di partecipazione di 10euro compreso di colazione: caffè, fetta di torta fatta in casa ed acqua. È necessario portare il materassino. Un’ora di pratica che unisce tecniche di respirazione, asanas (posizioni di Yoga) e meditazione, avvolti nella tranquillità della natura nel parco. Info e prenotazioni: Laura: 347 8078814 oppure laura.torrenti_yoga su Instagram.

Un'esperienza imperdibile per tutti i piccoli esploratori. L’incontro di sabato alle ore 11:00, dedicato ai bambini ( di 6 anni) nel suggestivo scenario del Basso Isonzo, offrirà loro l'opportunità unica di esplorare la bellezza della natura attraverso coinvolgenti passeggiata ed escursioni. Guidati da esperte guide naturalistiche, i piccoli esploratori avranno modo di avventurarsi tra gli alberi, imparando a riconoscere le diverse specie e comprendendo le loro peculiarità distintive. Durante questa esperienza educativa e avventurosa, i partecipanti scopriranno i tesori da preservare e valorizzare di questi alberi, nonché le fragilità che richiedono attenzione e protezione. Sarà un'occasione unica per avvicinarsi alla bellezza e alla delicatezza del nostro ambiente naturale. Alle 16:00 due laboratori proposti da ASD Quadrato meticcio. Nel primo “Staffetta dei rifiuti” i partecipanti, suddivisi in squadre, si sfideranno in una staffetta dedicata alla raccolta dei rifiuti. Si prosegue con “Strega comanda piante”, un divertente gioco che permette di imparare i nomi delle piante mentre si evita di essere catturati da un tagger! I vari momenti favoriscono un’integrazione e conoscenza del territorio naturale circostante in maniera giocoso. Tramite il primo momento, con un pretesto ludico si insegnano ai partecipanti nomi e caratteristiche delle piante, mentre con il secondo si permette al partecipante di esplorare con meno controllo un luogo già precedentemente sondato con l’aiuto del facilitatore. In questo modo, dunque, anche l’autonomia dell’individuo, che può correre dove vuole entro un determinato limite, viene incentivata. Questa attività è tratta dal libro di Robb et al. (2015), nel quale vengono riportate diverse idee di attività designate per bambini con lo scopo di imparare con la natura. Gli eventi rientrano all’interno di TERRA 2024: Festival della cultura e dell’ambiente, l’evento a cura di APS PLAY. Con il contributo di Comune di Padova - Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri nell'ambito del Bilancio Partecipato 2024 – attività, eventi e manifestazioni. Attività realizzata con il contributo del Comune di Padova – Consulta 5b. L’evento è a numero chiuso (massimo 20 bambini) con prenotazione. È previsto un contributo di 7euro (tessera Arci compresa di assicurazione, solo la prima volta).

Spazio alla musica. Alle 20:30 all’interno de Roots and Seeds Reggae Festival. 30 Carte Soundsystem è un progetto di recupera, riuso e riciclo di materiali. Si sviluppa dal basso, partendo dalle radici della musica roots reggae jamaicana dei primi anni 70 fino ad arrivare all’ Uk Dub più recente. Il cuore del Sound è un gruppo di amici, accomunati dall’amore per la musica e dalla volontà di abbattere le ingiuste barriere della nostra società attraverso vibrazioni positive. Tribe of Sorio spreading music to tear down Babylon.

Domenica 2 giugno

Domenica 2 giugno prosegue la rassegna “Una classica domenica mattina” in collaborazione con U-Mus, spin-off del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. Il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. La domenica mattina si esibiranno sul palco naturale del Campo dei Girasoli, giovani artisti e musicisti in un cartellone vario e originale. Ad esibirsi Sara Castellano (violino) e Alessandro Catania (pianoforte)

Nel pomeriggio (ore 15:30) una facile escursione ( 1,8 km) e accessibile insieme a Laura Torresin Dott.ssa Naturalista, Agroecologa, Guida Naturalistica-Escursionistica, alla scoperta dei percorsi all'interno del Parco del Basso Isonzo che si prestano all'osservazione della biodiversità grazie ai passaggi pianeggianti dove la vegetazione può essere vista da vicino. In questa stagione sono presenti molte piante spontanee commestibili, medicinali, velenose e poi alberi di varie specie sia coltivate che spontanee. Lungo il nostro percorso incontreremo anche siepi, rifugio ideale per la fauna selvatica, e varietà di viti maritate, testimonianza dell'antica gestione delle campagne. A cura di APS PLAY, con il contributo di Comune di Padova - Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri Bilancio Partecipato 2024 – attività, eventi e manifestazioni. Attività realizzata con il contributo del Comune di Padova – Consulta e in collaborazione con Coop. Solaris

Chiude alle 20:30 la seconda edizione di Roots and Seeds Reggae Festival dedicato alla musica e cultura Reggae insieme a Tierra Mãe. Band – comunità artistica sempre in evoluzione e senza confini. Nata da un’idea di Riccardo “Marez” Maretto, Tierra Mãe ha attratto nel tempo numerosi Artisti provenienti da diverse aree e discipline, creando di fatto un collettivo, i cui membri si sono uniti sotto il segno dell’amicizia e mossi da un sentimento di radici, essendo tutti cittadini della nostra Madre Terra (i.e. Tierra, in spagnolo, Mãe, in portoghese) e sostenendosi a vicenda in progetti comuni ed individuali, sempre all’insegna della Condivisione, Creatività e Arte. Sul palco naturale del Basso Isonzo Riccardo “Marez” Maretto (bandleader, composer, vocals, piano, guitar), Pasquale “Pask” Cosco (bass, vocals, keys), Francesco “Checco” Greggio – (guitar), Felicia “Liscia” Porter (trombone, vocals), Daniel “Tio” Herrera (percussion, drums), Edoardo “Eddy” Stefanelli (tenor sax) ed Alberto “Zen” Zennaro ( key, organ, piano)

Apertura

Il Campo dei Girasoli sarà aperto dal martedì al giovedì (17-22), venerdì (17-23), Sabato (10-23), e domenica (10 -22). Gli orari potranno subire delle modifiche per il meteo. Tutti gli aggiornamenti in diretta sui social. Quest’anno lo spazio per pranzare e cenare con prodotti BIO e a Km0 è stato ampliato e rinnovato.

Centri estivi

Dopo il successo dello scorso anno, torna la terza edizione dei centri estivi (10 giugno – 2 agosto) Uno spazio educativo e socializzante per bambini dai 3 agli 11 anni in un contesto agricolo, a due passi dalla città e immerso nella natura. “La nostra sfida è creare, con l’aiuto di associazioni e cooperative del territorio, un ambiente inclusivo che coinvolga bambini normo-abili e bambini con bisogni educativi speciali al fine di favorire percorsi educativi volti all’inclusione e sviluppare la spontaneità delle relazioni. - raccontano gli organizzatori - Giochi e laboratori saranno svolti totalmente all’aperto e avranno come tema l’educazione ambientale e la natura. Le attività saranno progettate per permettere a tutti di prendere parte ad un’esperienza comune, nel rispetto delle proprie capacità e mettendo in gioco le proprie risorse. L’obiettivo sarà quello di valorizzare al meglio il potenziale di ogni bambino utilizzando strategie e linguaggi finalizzati alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti i partecipanti”. Oltre alla presenza degli educatori di riferimento, i laboratori sono organizzati in collaborazione con associazioni e cooperative del territorio (Emergency, Cuamm, Polis, Irpea, Perdifiato, Solaris, Quadrato meticcio e Talents Lab) e saranno gestiti da personale qualificato e specializzato.

Info web

https://www.campodeigirasoli.com/

https://www.facebook.com/campodeigirasoli