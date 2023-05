Gli eventi del weekend al Parco Campo dei Girasoli

Serata di parole e musica sul tema del viaggio. Venerdì 5 maggio alle 19 all’interno della serata Geonight - Deviazioni Di Viaggio Nel Mondo, Ulrike Reiser, viaggiatrice e scrittrice, racconterà le sue avventure e gli incontri con luoghi e persone insieme a Giandomenico Tono della libreria Pangea. Dopo il talk, si continua con il viaggio, in questo caso musicale, segnato da alcune parole speciali come libertà responsabilità, sguardi e incontri in compagnia della cantautrice Erica Boschiero e Sergio Marchesini. La serata ha l’obiettivo di diffondere la cultura geografica attraverso linguaggi plurali come la letteratura e la musica e sensibilizzare alla profondità del ruolo del viaggio, della scoperta e degli imprevisti del cammino nella vita di ogni persona.

Sabato 6 maggio le proposte al Campo dei Girasoli iniziano dalle ore 11 con Naturalmente al Campo dei Girasoli. Giochi da tavola. Un’esperienza alla scoperta della natura per bambini dai 6 ai 10 anni. In scienza la parola “sassi” non ha significato. Le rocce sono una componente della natura molto sottovalutata, spesso non ci si ferma un secondo a pensare di cosa sono fatti, da dove arrivano, o ad osservare che ognuno di loro ha forme e colori tutti diversi. Partendo dalla lettura delle rocce, i partecipanti, armati fantasia e manualità, potranno costruire originali giochi da tavoli. L’iniziativa (contributo di 5 euro, solo la prima volta. Prenotazione obbligatoria attraverso link social) è realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI.

Nel pomeriggio dalle 15 una giornata dedicato agli animali dell’aia per conoscere e ammirare l’allegra fattoria del Campo dei Girasoli. Per la visita guidata è previsto un contributo di 5 euro (solo la prima volta. Iscrizione e tessera. Prenotazione obbligatoria attraverso il link social). Iniziativa realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI.

Alle 19.30 spazio alla musica insieme ai Balkan Bazar & Drum Circle. Integrazione, inclusione, coinvolgimento e community sono le parole chiave che sintetizzano la loro esperienza live. Il concerto inizierà coinvolgendo bambini e non solo, che saranno chiamati attivamente a partecipare con un laboratorio di Drum Circle che sfocera? nella partecipazione attiva al concerto. I bambini si troveranno quindi a suonare all’interno di un vero e proprio live-set, con i musicisti della band. Il gruppo nasce nel 2018 dall'idea e intuizione di Wilson Luari, musicista di origine albanese naturalizzato italiano. La peculiarità della band è che i musicisti che suonano sono anche musicoterapeuti. Con le loro scelte musicali e performative puntano su un coinvolgimento totale del pubblico, creando così contesti di aggregazione e condivisione, per eliminare pregiudizi e barriere socio-culturali.I Balkan Bazar improntano il loro repertorio ispirandosi prevalentemente alla cultura musicale albanese (allargata anche a tutta l'area balcanica) e contaminandola con il rock continentale. Nell'ultimo album "Bunker Inside" (2022), oltre a degli inediti originali, reinterpretano alcune canzoni del periodo della dittatura albanese, per testimoniare i sentimenti e la condizione di una generazione privata della libertà d'espressione. Suggestioni musicali tradizionali si fondono con sonorità occidentali, creando un sound energico e travolgente.

Torna il tradizionale appuntamento della domenica. Alle 10.30 incontro con Una classica domenica mattina, il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. Sul palco naturale del Campo dei Girasoli, un dolce risveglio accompagnato dal trio di clarinetti composto da Sandro di Silvestro; Elisa Scardellato: clarinetto e Guido Seguso.

Ad intrattenere, dalle 17, i più piccoli ci sarà il Circo fungo, con il giocoliere GEO che offrirà un divertentissimo spettacolo-laboratorio all’insegna di numeri incredibili, sfide di abilità, e giochi di gruppo all’ombra di un fungo gigante. Spunta in ogni luogo di festa accompagnato da un enorme arcobaleno. Impazza il Circo Fungo, il primo spettacolo-laboratorio di giocoleria per grandi e piccini. Una pista da circo, svariate valigie, centinaia di attrezzi diversi, numeri incredibili, sfide di abilita?, giochi di gruppo. Tutti i grandi classici della giocoleria presentati in un unico spettacolo da Geo il giocoliere... all'ombra di un fungo gigante. Iniziativa realizzata con il contributo del progetto Rete C.E.E.T. – ARCI

In attesa della nuova edizione del Festival Internazionale di Cortometraggi, il Campo dei Girasoli ospita dalle 20.30 la rassegna con il meglio di Corti a Ponte: una serata di proiezioni con i cortometraggi vincitori del concorso ufficiale dell’edizione passata, nel contesto magico del Campo dei Girasoli.

https://www.campodeigirasoli.com/eventi/

https://www.campodeigirasoli.com/

