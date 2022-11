Il fine settimana al Campo dei Girasoli tra Padova jazz festival, laboratorio, escursioni e cortometraggi

Un fine settimana al Campo dei Girasoli tra Padova jazz festival, laboratorio musicale, escursioni naturalistiche e cortometraggi

A margine dei concerti principali di Padova Jazz festival e come da tradizione, la città torna a riempirsi di jazz con una programmazione caleidoscopica di suoni e colori diversi grazie al format Jazz@Bar, che coinvolgerà anche il Campo dei Girasoli. Sabato 5 novembre dalle 13.30 si esibisce il trio Gibellini che propone come classico trio chitarra – basso – batteria ma che pesca il suo repertorio da classici del jazz un po’ inusuali, pur se di illustri compositori (Duke Ellington, Louis Armstrong, Charlie Parker, ecc.). Una delle peculiarità del gruppo è la possibilità di scambiarsi gli strumenti: Enrico Terragnoli, ufficialmente bassista, è anche un eccellente chitarrista e può capitare che duetti alla chitarra con Sandro Gibellini, dando origine a soluzioni particolarmente originali.

Spazio alle 16 al laboratorio musicale GiraGiraSol insieme al M° Daniele Pinato. Un’esperienza inedita di sonorizzazione di storie con strumenti vari e costruiti con materiali di riciclo: il gioco del percuotere il corpo come se fosse una batteria, l’improvvisazione e la creazione di brani e testi con strumenti melodici (piastre, ukulele, chitarre, tastiera). Ogni persona, bambino-ragazzo-adulto sarà accompagnato a scoprire il linguaggio della musica a partire dallo strumento principale che possiede: il proprio corpo; successivamente gli verrà fornito uno strumento con il quale partecipare a una sonorizzazione di gruppo condotta in modo semplice e intuitiva. Il progetto rientra all’interno del progetto ACQUA: La Venezia dei Dottori. Festival della cultura e dell’ambiente a cura di APS PLAY, con il Contributo di Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, nell’ambito di Avviso pubblico per la Concessione di contributi per iniziative culturali

Un'escursione per comprendere l'importante ruolo ecologico, e non solo, delle zone riparie dei fiumi. È l’appuntamento di domenica 6 novembre alle ore 10.30 con partenza dal Parco Campo dei Girasoli per osservare come il paesaggio fluviale creatosi in queste centinaia di anni ha plasmato il territorio del Basso Isonzo e di Padova in generale. LA passeggiata prosegue in un'area golenale del Bacchiglione per osservare i tratti distintivi del paesaggio fluviale, della sua flora e della sua fauna. I partecipanti saranno accompagnati da guide naturalistiche che illustreranno le specificità degli ecosistemi dell’area e l’importanza della loro tutela ai fini della preservazione dell’equilibrio ambientale. Al rientro, un piccolo esperimento per capire l'importanza della vegetazione presente nel suolo. Ingresso gratuito su prenotazione. Il progetto rientra all’interno del progetto ACQUA: La Venezia dei Dottori. Festival della cultura e dell’ambiente a cura di APS PLAY, con il Contributo di Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, nell’ambito di Avviso pubblico per la Concessione di contributi per iniziative culturali

A chiudere il fine settimana alle ore 17.30 l’anteprima del Festival Corti a Ponte che si svolgerà nel 2023. Per l’occasione saranno proiettati sei cortometraggi all’interno del progetto “dietro l’obiettivo: Una miniserie di comunità” di APS PLAY, grazie al contributo di Comune di Padova – Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento all’interno del bando “VIVI IL QUARTIERE 2022” Consulta 5b. I corti sono stati realizzati da sette giovani studenti del corso di Scrittura cinematografica realizzato presso il Campo dei Girasoli in collaborazione con il regista Karma Gava. Le proiezioni descrivono lo spaccato di una realtà contemporanea e talvolta grottesca: i dubbi, le difficoltà e le riflessioni di una generazione raccontate direttamente dai protagonisti attraverso la penna prima e la videocamera poi. A seguire si svolgerà un breve talk aperto alla cittadina, sui temi trattati dai cortometraggi, modera: Karma Gava. Il progetto vede il coinvolgimento di diverse realtà del territorio, tra cui APS Corti a Ponte, Mare Alto Teatro APS, Teatro della Gran Guardia Ass. Bengala, Quadrato Meticcio e Heliko Film

