Gli eventi del weekend al Parco Campo dei Girasoli

Si parte venerdì 6 maggio dalle ore 18 la sezione veneta dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia presenta la serata Geografie sostenibili in campo...dei girasoli. Dialoghi tra il fiume e la città. Parole, condivisione di pratiche per avvicinare i cittadini ai temi della geografia e alle sue potenzialità formative, sociali e culturali attraverso l'esperienza del Campo dei Girasoli. Al centro della serata ci saranno gli obiettivi e le azioni di riqualificazione ambientale, sperimentazione e promozione di un’agricoltura ecologista, sostenibile e multifunzionale. Un dialogo insieme a Tommaso Napoli - Il Campo dei girasoli; Sergio Lironi - Legambiente Padova; Matteo Sandon - Araké azienza agricola Sara Bin - Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - Sezione Veneto. Il passato, il presente e le opzioni di futuro di uno spazio urbano che vuole presentarsi alla città come esperienza di sostenibilità, di inclusione, di apertura partecipativa alle scelte d'uso, produzione e relazione territoriale.

Alle 19 spazio alla musica insieme a Trio Remedio composto da Laura Vigilante (voce), David Soto Chero (chitarra) e Alberto Zuanon (contrabbasso) e arricchito per la serata dalla fisarmonica di Sergio Marchesini, che riporterà sulla scena, le atmosfere allegre e insieme malinconiche del Sudamerica e la passionalità e l'intensità della musica sudamericana. Partendo dalla tradizione del passato sino ai giorni nostri, un’emozionante selezione di brani in lingua spagnola per condurci in un viaggio nel cuore delle sonorità latinoamericane. Parole vibranti e corde parlanti, portano il calore di un cuento, che, come un’abuela paziente e rassicurante, parla diretto al cuore e calma le inquietudini dell’animo.

Al via da sabato 7 maggio il primo Laboratorio di Giocoleria insieme al professionista Davide Quagliotto, in arte Geo il Giocoliere, conosciuto anche per lo spettacolo Circo Fungo. Un breve percorso di quattro incontri, dalle 10.30 alle 12, dedicato alla scoperta delle arti circensi, intrecciando gioco, attività fisica, creazione artistica e il piacere di stare assieme. Il corso è rivolto alle persone dagli 8 ai 18 anni ed ha un costo complessivo di 40 euro + 10 euro di iscrizione. Attraverso la conoscenza e la pratica con gli attrezzi della giocoleria e del circo i partecipanti sfidano loro stessi, sviluppando abilità che vanno dalla coordinazione alla destrezza, dalla concentrazione alla fantasia. Verranno utilizzati palline, cerchi, clave, diabolo, flowerstick, bolas piatto cinese e ci sarà la possibilità di provare anche gli attrezzi per l’equilibrismo slack-line, rola bola e monociclo.

Un ricco programma per domenica 8 maggio. Alle 10.30 è in programma la pedalata In bici al parco da Piazza Caduti della Resistenza fino al Campo dei Girasoli per promuovere l’uso della bicicletta in città, con tappe su criticità e soluzioni per la mobilità dolce al Basso Isonzo. Aperitivo del ciclista all’arrivo. L’attività è a cura di Legambiente Padova, Comitato per il parco agricolo del Basso Isonzo, Campo dei Girasoli, Associazione Play, Horus Basket, Usmi Basket Padova, Arakè

Dalle ore 10.30 una proposta diversa per iniziare la mattina camminando alla scoperta delle piante del Campo dei Girasoli insieme alla guida naturalistica-ambientale, Laura Torresin. Un momento di condivisione in mezzo alla natura e di scoperta di alcuni aspetti interessanti che riguardano la biodiversità del Parco e dei campi vicini. Scopriremo curiose piante medicinali, velenose, commestibili e alcuni alberi con storie interessanti. Al termine della passeggiata si potrà partecipare alla messa a terra delle piantine di pomodoro che serviranno per la produzione della Passata di pomodoro del Parco Agricolo del Basso Isonzo 2022.

Si arricchisce il calendario di eventi per il Campo dei Girasoli. Prende il via la rassegna Una classica domenica mattina il nuovo format culturale in cui cultura musica si incontrano a colazione. La rassegna prevede otto appuntamenti, da maggio a giugno, la domenica mattina in cui si esibiranno sul palco naturale del Campo dei Girasoli, giovani artisti e musicisti in un cartellone vario e originale. Alle 11, sul palco sale un quartetto, composto interamente da fiati, e nello specifico da trombe. Per l’occasione proporranno un repertorio di brani adattati ed altri composti appositamente per l’organico in questione, dal barocco di Purcell e Telemann al Novecento di Britten, fino alla contemporaneità declinata in un’ampia varietà di generi. L’iniziativa è in collaborazione con APS PLAY, Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” e Associazione U-Mus Umanità in Musica, spin-off dell’Istituto musicale impegnato nei campi della formazione, del sociale, della produzione e della ricerca.

Alle 13.30 di svolgerà il talk Imprenditoria Femminile. Una chiacchierata con le imprenditrici del quartiere Sacra Famiglia/Basso Isonzo. Presenta: Mila Masciadri.

Spazio ancora alla musica in vinile a 45 giri per il collettivo di dj Sonido vinilico che dalle 15.30 offrono una selezione musicale della più fine tra Funk, Afro, Latin e musica tropicale.

Alle 18.30 l’atmosfera del campo dei Girasoli si animerà di musica originale basata sulla tradizione del West Africa con influenze, funk, afrobeat, world music. La band Falou seck & the melting beats, capitanata dal percussionista senegalese Falou Seck e composta da giovani militanti nella scena jazz padovana - Luca Ardini al sax alto; Andrea Marzari alla chitarra; Toto Scalera al basso e Simone Coppiello alla Batteria - nasce dall’idea di mescolare diverse sonorità dal mondo. Il repertorio del gruppo parte delle tradizioni musicali dell'Africa occidentale di Falou, per poi fonderle con diverse sonorità. Un progetto musicale che rimane saldamente radicato alle tradizioni del patrimonio africano ma che lascia, anche, ampio spazio all'improvvisazione dei musicisti padovani. Il djembe incontra un organico occidentale, sonorità funk e fusion si articolano sui ritmi della tradizione westafricana con brani che spaziano dall’afrobeat allo mbalax, dando ampio respiro all’improvvisazione dei solistiMusica appassionante che evoca atmosfere di collettività e alterna momenti di ballo travolgente e scatenato con sezioni più dilatate e trascinanti.

Iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Padova - Settore servizi demografici e decentramento - progettazione partecipata in collaborazione con la consulta di quartiere 5B

