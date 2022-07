Gli eventi del weekend al Parco Campo dei Girasoli

Libri, musica e teatro. Quattro giorni ai Campo dei Girasoli, di seguito tutto il programma.

Giovedì 7 luglio

Giovedì 7 luglio alle ore 18 Irene Minozzi presenta il libro Eve pensato per avvicinare i bambini alla lingua inglese. La protagonista del libro, una bambina con i capelli color arancio, racconta le azioni di vita quotidiana che vive a casa, con la sua famiglia e con gli amici. Attraverso la lettura e l'ascolto di questo libro i genitori potranno partecipare, insieme ai loro bambini, alle azioni che compie Eve, ripetendole insieme. È il piacere che crea motivazione, più si dimentica che si sta imparando e più si impara.

Venerdì 8 luglio

Spazio alla musica, venerdì 8 luglio insieme a Rosa Brunello e Camilla Battaglia e il progetto A song for a thousand years. Una raccolta di canzoni che fanno parte del background musicale delle due musiciste. Da un incontro casuale ma incontrate musicalmente nella primavera del 2017 a Berlino. Sono in concerto per Gezmataz Festival 2021 a Palazzo Ducale, nella serata di sabato 24 luglio 2021. I suoni ancestrali delle origini e le corde intrecciate di tradizioni ed esplorazioni in un repertorio di canzoni ripescate nella memoria di due persone che collaborano nella musica come nella vita.Un repertorio che non si identifica nella scelta dei singoli brani, che arrivano da tradizioni e paesi lontani, ma nell’intenzione univoca che si sprigiona naturalmente nella performance di un duo a cui difficilmente si può affibbiare un'etichetta. Libere da schemi preconcetti, fanno musica insieme senza chiedersi dove stanno andando di preciso facendo prevalere la fiducia reciproca.

Sabato 9 luglio

Appuntamento con dj set “Vinile night”, sabato 9 luglio dalle 18.30. Per l’occasione DJ Larry propone le sonorità che hanno fatto la storia degli anni 70-80 e che sono sempre attuali.

Domenica 10 luglio

Girovagarte fa tappa ai Campo dei Girasoli all’interno del nuovo contenitore Teatro off. Domenica 10 luglio alle 21.15 porta in scena lo spettacolo Arturo lo chef in sud America del Teatro del Sandro. Una performance coinvolgente, divertente e che dimostra la forza di un teatro che non perde la propria efficacia con il passare del tempo. Lo spettacolo racconta di Arturo, un giovane abruzzese dei giorni nostri, che sognando di diventare un grande chef, arriverà a lavorare in uno dei più famosi ristoranti di Los Angeles, e da lì, di delusione in delusione, lo ritroveremo a Buenos Aires, in Sud America, nel pieno della ideazione e realizzazione dell’impresa della vita: un ristorante italiano tutto suo. Con grande ironia e semplicità si racconta la passione per i fornelli, degli scontri con i genitori, l’arrivo a Los Angeles, i primi amori, i colleghi e la dura vita di cucina.

