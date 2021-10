Un lungo weekend di eventi culturali al Parco Campo dei Girasoli

Prende il via da giovedì 7 ottobre il corso di scrittura creativa “Scrivere fa bene: il potere terapeutico della scrittura è tradurre in parole le emozioni.” Dieci lezioni, insieme alla scrittrice Paola De Nisco. in cui imparerai, soprattutto con la pratica, le regole del bravo scrittore. Il corso è una raccolta pratica e immediata di lezioni sulla scrittura: la scrittrice Paola De Nisco accompagnerà i partecipanti, in dieci lezioni, nel magico mondo della narrazione attraverso la pratica e le regole del bravo scrittore. Tutti i giovedi dalle 19 alle 20 al Campo dei Girasoli dal 7 ottobre al 9 dicembre 2021. Il costo è di € 50,00 e sarà attivato con un minimo di cinque iscritti. E’ richiesto il green pass. Per info: lamandorella@gmail.com

E sempre di scrittura si parlerà alle ore 18 con la presentazione del libro “L’assistente di direzione” di Pietro Casetta. Se i generi letterari esistessero ancora questo romanzo apparterrebbe al genere della complessità. Perché dietro allo scorrevole stile narrativo, niente corrisponde a ciò che viene narrato. Il caso Regeni, la catastrofe del Vajont, la Teoria del caos, il sangue di San Gennaro. E soprattutto il piccolissimo paese di Juradò sulla costa pacifica della Colombia, vittima innocente di droga e violenza. Cosa c’entrano coi desideri più profondi di un’affermatissima avvocato, di una dirigente ai vertici di un’azienda, di un uomo che… è soltanto tale? un romanzo in cui niente corrisponde a ciò che viene narrato. Un romanzo della complessità. Il romanzo di Pietro Casetta, giornalista, geografo e scrittore sarà presentato giovedì 7 ottobre alle ore 18. Insieme a lui dialogheranno Giuseppe De Concini, scrittore; l’editore Emanuele Cenghiaro – Tracciati Edizioni e il grafico Jaime Guisado – Suerte Studio.

Venerdì 8 ottobre

Venerdì 8 ottobre spazio alla magia con lo spettacolo “Space Shuffle”. Due maghi si fronteggiano a suon di giochi di prestigio in una competizione, senza esclusione di colpi, che decreterà chi tra i due sarà riammesso al gran consiglio dei Maghi. L'onta di esserne stati cacciati anni prima, per manifesta incapacità, pesa ancora tanto e spingerà i due protagonisti a una sfida... all'ultimo gioco! La storia di un'epica sfida che vede contrapposti due prestigiatori: da un lato il presuntuoso Mago Ogam con la sua magia fredda, pretenziosamente tecnica e una po' approssimativa, dall'altro il grande Mago Cialtron che, con i suoi numeri straordinari ed inspiegabili ha aperto una nuova frontiera nel mondo dell'arte dell'illusionismo. La storia di un'epica sfida che vede contrapposti due prestigiatori: da un lato il goffo Mago Cialtron con la sua magia che, più che antica, come lui si ostina con ottuso compiacimento a definirla, sarebbe corretto chiamarla antiquata, dall'altro il grande Mago Ogam con la sua magnetica eleganza nei modi e nei trucchi formidabili che lui stesso ha definito "I più belli della storia della magia".In scena: Mago Cialtron (Renzo Deana); Valletta Mago Cialtron (Martina Deana); Mago Ogam (Paolo Franciosi); Valletta Mago Ogam (Beatrice Bacchiani) e l’ inviato del Gran Consiglio (Paolo Valentini).

Sabato 9 ottobre

Sabato 9 ottobre il Chiosco del Campo dei Girasoli dalle ore 18.30 ospiterà l’evento di Emergency per un momento di incontro ricordando insieme Gino Strada, la sua figura e l’impatto che ha avuto fondando l’associazione. Durante la serata verranno proiettati video di Emergency, con interventi dei volontari del Gruppo Emergency di Padova e di chiunque volesse condividere il suo ricordo.

Domenica 10 ottobre

Nell’ottica di promuovere il parco come luogo di benessere, come spazio collettivo di scambio e di bellezza generata dalle proposte culturali e, allo stesso tempo, di fornire stimoli culturali in sintonia con uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente, domenica 10 ottobre (ore 11), letture animate legate alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente, per promuovere stili di vita ecologici e buone pratiche responsabili verso la Terra a partire dai più piccoli. Nella mattinata Daniela Pinato propone il laboratorio musicale utilizzando la Body Percussion. Un modo per sperimentare direttamente sul proprio corpo elementi musicali come la pulsazione, il ritmo, la metrica delle parole. I piccoli partecipanti sperimenteranno il ritmo come esperienza di connessione con gli altri: un’attività profonda, creativa che libera energie! Un’occasione di condivisione e inclusione mediante l’ascolto della musica e delle proprie emozioni. L’attività è rivolta ai bambini e alle bambine. Ha una durata di circa un’ora e si svolge in un’area dedicata e sicura del parco. L’ appuntamento rientra nella rassegna Verde Pastello di APS PLAY in collaborazione con Daniele Pinato e con il contributo e patrocinio del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura.

Programma completo

Giovedì 7 ottobre

Ore 18 - Presentazione del libro “L’assistente di direzione” di Pietro Casetta

Ore 19 – Corso di Scrittura creativa con la scrittrice Paola De Nisco

Venerdì 8 ottobre

Ore 19.30 - Spettacolo di magia “Space Shuffle”

Sabato 9 ottobre

Ore 18.30 – Evento Emergency “Ciao Gino”

Domenica 10 ottobre

Ore 11 - Letture sotto l'albero | lab: body percussion

Info web

https://www.campodeigirasoli.com/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...