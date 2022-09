Gli eventi del weekend al Parco Campo dei Girasoli

Nuova settimana ricca di appuntamenti al Campo dei girasoli di via Bainsizza tra stand up comedy, musica, laboratori per bamibini e presentazione di libri.

Mercoledì 7 settembre

Tra Stand up e teatro. Uno spettacolo di divulgazione emotico-scientifica. Pornofolk, un recital di e con Pierpaolo Rebellato, accompagnato dalle chitarre di Paolo Valentini. Uno spettacolo di divulgazione emotico-scientifica che nadrà in scena mercoledì 7 settembre alle 20:00. Un momento in cui avvicinare il mondo femminile e non ad un’attività, se si può chiamare così, che mai…mai…mai…potranno affrontare. Un monologo tragicomico grazie al quale l’uomo sarà visto con occhi diversi.

Giovedì 8 settembre

Giovedì 8 settembre alle 18.30 secondo appuntamento di Libri per natura, una rassegna di tre incontri dedicati alla natura organizzata da Libreria Pangea e Libreria Zabarella. Per l’occasione Luigi Latini presenta “Manuale di coltivazione pratica e poetica. Per la cura dei luoghi storici e archeologici del Mediterraneo” (Ed. Il Poligrafo). Una raccolta di esplorazioni teoriche e un repertorio di esperienze nel campo del paesaggio e del giardino. Uno strumento di lavoro e di ricerca rivolto a chiunque si avvicini a questo ambito. Luigi Latini ne parlerà in dialogo con Annachiara Vendramin, paesaggista.

Alle 21.15 spazio alla musica con due gruppi internazionali, Tierra Mãe e il Morris Barter Ensemble. Sempre in evoluzione, Tierra Mãe è realtà artistica senza confini. Un viaggio musicale itinerante pieno di colore, dal suono internazionale che spazia nella world music, tra reggae, afro, jazz e latin. Aliranno sul palco la community Tierra composta da Riccardo “Marez” Maretto voice, piano & guitar; André “Deco” Silva, guitar & vocals; Paolo “Sr Paul” Polonio, bass & keys; Matteo “WhiteAfrican” Cornacchini, drums & vocals; Felícia Porter, trombone; Andrea “Turbo” Turino e special guests.

Il Morris Barter Ensemble è uno dei tanti progetti nati dalla mente esplosiva di Mauro Baratto, evolutosi da trio acustico con Mario Caramel e Felicia Porter, con il passare del tempo si sono aggiunti diversi membri fino a diventare un collettivo. Il nome stesso del gruppo è una parodia di Morris Barter, detta all’inglese. Il repertorio è composto da brani originali di matrice afro, grazie al miscuglio di esperienze e influenze che caratterizza gli attuali componenti del gruppo. La nostra musica vuole essere portatrice di un messaggio di pace, tolleranza ed inclusione.

Venerdì 9 settembre

Venerdì 9 settembre una serata tutta all’insegna della musica folk e d’autore. Ad arricchire la trama sonora delle canzoni contribuiranno alcuni dei musicisti storici degli ensemble EstÉras e LakeDistrict: Andrea “Enea” Rigato voce, armonica e chitarra; Andrea Borgo, fiddle; Gian Andrea Cappuzzo (drums); Francesco Mattarello, fisarmonica e viola caipira. L’evento è in collaborazione con l’associazione dei Cavalieri Bianchi aps.

Sabato 10 settembre

Sabato 10 settembre alle 10 primo incontro di Musica sotto gli alberi, un’occasione per vivere l'esperienza di una classe di Music Together in mezzo alla natura. Un'ora di puro divertimento per tutta la famiglia con le canzoni preferite dei più piccoli (età 0-5 anni). Per info e prenotazioni: info@musictogetherpadova.it

Alle 19.30 Giradischi, una serata Roots Reggae Dub! Un viaggio nella selezione musicale di Zollidub: dai ritmi caldi in levare dei classici Roots Reggae alle più moderne frequenze dub.

Prosegue la rassegna Una classica domenica mattina il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. La domenica mattina si esibiranno sul palco naturale del Campo dei Girasoli, giovani artisti e musicisti in un cartellone vario e originale. Domenica 11 settembre alle ore 10.30 il duo chitarristico DuOn formato da Nicholas Nebuloni e Vanessa Be rnardi, ci immergeremo in un’atmosfera ricca di sonorità e melodie tipiche della splendida penisola iberica e russa. Tra i musicisti che incontreremo troviamo Fernando Ferandiere, Nikita Koshkin, Konstantin Vassiliev, Stanley Myers. L’iniziativa è in collaborazione con APS PLAY, Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” e Associazione U-Mus Umanità in Musica, spin-off dell’Istituto musicale impegnato nei campi della formazione, del sociale, della produzione e della ricerca. Infine alle 19.30, spazio alla musica in vinile a 45 giri con The Mojos. Una selezione musicale della più fine tra r&b ’50, blues, soul, boogie, country, cult movie e afrobeat.

Infine, Campo dei Girasoli ospiterà per tutta la giornata, dalle 10, Art Show, la mostra mercato di opere d’arte organizzata da Artemisia. Sono previsti laboratori per bambini

https://www.campodeigirasoli.com/

