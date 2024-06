Gli eventi fine settimana al Parco Campo dei Girasoli

Sabato 8 giugno proseguono dalle 10 le lezioni di Yoga al Parco tenute da Laura Torrenti, insegnante di Yoga certificata in India. È prevista una quota di partecipazione di 10euro compreso di colazione: caffè, fetta di torta fatta in casa ed acqua. È necessario portare il materassino. Un’ora di pratica che unisce tecniche di respirazione, asanas (posizioni di Yoga) e meditazione, avvolti nella tranquillità della natura nel parco. Info e prenotazioni: Laura: 347 8078814 oppure laura.torrenti_yoga su Instagram

Il pomeriggio prosegue con l’evento “Fiorin Fiorello” organizzato da Legambiente, insieme ad Arakè, Play e Coop. Solaris, con il supporto del bando Fiori + Api della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Alle 17 Apertura degli stand Legambiente e incontro con un apicoltore locale. Si prosegue con una passeggiata nei campi di Arakè.

Concerto di fine corso ( ore 19:30) del laboratorio "Coro del Campo dei Girasoli" diretto da Mauro Minazzato. Un aperitivo all'insegna della stare insieme, per vivere un'avventura musicale piena di colori, ricordi e sorrisi, dove le voci si fondono come petali danzanti per creare un'armonia unica, che risuona fin lassù.Dopo la perdita del maestro Franco Nesti, ad agosto 2023, non è stato un periodo semplice per il coro del Campo dei Girasoli. Franco aveva avviato il corso nel 2022 dando al gruppo un imprinting di accoglienza, allegria, spensieratezza e condivisione, generando un'atmosfera di grande affetto. Da novembre 2023 però il suo amico e collega Mauro Minazzato ha preso il testimone e ha portato avanti con gioia il corso, assieme a tutto il gruppo di coristi, vecchi e nuovi, nel solco di quello che Franco ha cominciato. Il comune denominatore è sempre la voglia di cantare, di trovarsi e incontrarsi nella musica.

Si prosegue con il Trio BOSSAMBA. Un gruppo che egli ultimi vent'anni ha condiviso il palco con amici e amanti della MPB (Musica Popular Brasileira), un concerto tutto da gustare che trasporterà il pubblico nei favolosi paesaggi sonori del Brasile, passando dalle atmosfere oniriche e fluttuanti della Bossa Nova, fino ai ritmi vivaci e coinvolgenti del Samba e del Forró.

Domenica 9 giugno

Domenica 9 giugno (ore 10) prosegue la rassegna “Una classica domenica mattina” in collaborazione con U-Mus, spin-off del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. Il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. La domenica mattina si esibiranno sul palco naturale del Campo dei Girasoli, giovani artisti e musicisti in un cartellone vario e originale. Sul palco Camilla Consolaro (soprano), Alvise Bernaus (clarinetto), Elena Bernaus (flauto), AnnaPaola Fabbrocino, Aurora Bottacin (arpe)

Dalle 10 torna l’appuntamento con “Girasoli Market”, un luogo dove il passato prende vita e l'handmade si fonde con il sapore del km0. Un mercatino in cui vintage, secondhand e upcycling si presentano alla città con creatività. Dalle 16.30 dj set di Dischi del Santo & Mangio il gelato sulla 43

Apertura

Il Campo dei Girasoli sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 17-21. Sabato e domenica dalle 10 alle 21 (orari potranno subire delle modifiche in base alla stagione estiva). Quest’anno lo spazio per pranzare e cenare con prodotti BIO e a Km0 è stato ampliato e rinnovato.

Centri estivi

Dopo il successo dello scorso anno, torna la terza edizione dei centri estivi (10 giugno – 2 agosto) Uno spazio educativo e socializzante per bambini dai 3 agli 11 anni in un contesto agricolo, a due passi dalla città e immerso nella natura. “La nostra sfida è creare, con l’aiuto di associazioni e cooperative del territorio, un ambiente inclusivo che coinvolga bambini normo-abili e bambini con bisogni educativi speciali al fine di favorire percorsi educativi volti all’inclusione e sviluppare la spontaneità delle relazioni. - raccontano gli organizzatori - Giochi e laboratori saranno svolti totalmente all’aperto e avranno come tema l’educazione ambientale e la natura. Le attività saranno progettate per permettere a tutti di prendere parte ad un’esperienza comune, nel rispetto delle proprie capacità e mettendo in gioco le proprie risorse. L’obiettivo sarà quello di valorizzare al meglio il potenziale di ogni bambino utilizzando strategie e linguaggi finalizzati alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti i partecipanti”. Oltre alla presenza degli educatori di riferimento, i laboratori sono organizzati in collaborazione con associazioni e cooperative del territorio (Emergency, Cuamm, Polis, Irpea, Perdifiato, Solaris, Quadrato meticcio e Talents Lab) e saranno gestiti da personale qualificato e specializzato.

Info web

https://www.campodeigirasoli.com/

https://www.facebook.com/campodeigirasoli