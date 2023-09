Gli eventi del fine settimana al Parco Campo dei Girasoli

La scuola più Urban di Padova, dance4fun festeggia il suo decimo compleanno con una festa, sabato 9 settembre (dalle ore 19:00), coinvolgente e piena di danza. La scuola è nata con l'obiettivo di diventare un polo di attrazione per gli appassionati dell’Hip Hop e della Street Dance. Nel corso degli anni, ha dimostrato di essere un punto di riferimento, attirando più di 600 persone di diverse età, tra bambini, ragazzi e adulti. Il motto che guida Dance4fun è "Dance is all you need!", una convinzione ferma che ballare e lasciarsi coinvolgere da questa forma d'arte rappresenti un'opportunità non solo per mantenersi in forma, ma soprattutto per costruire qualcosa di significativo: creare connessioni, formare gruppi affiatati e condividere emozioni uniche.

La domenica mattina il Campo dei Girasoli profuma di caffè, biscotti e torte dal sapore di una volta. Ritorna la rassegna «Una classica domenica mattina» il format culturale in cui la cultura musicale si incontra a colazione. Domenica 10 settembre alle 10:30, sul palco ci sarà Muraad Layousse (pianoforte) che propone in intero programma dedicato a Chopin (Ballata n. 1 Op. 23-Scherzo n. 1 Op. 20-Fantasia-improvviso op. 66-Sonata n. 3 Op. 58 e Bis: Mazurka Op. 24 n. 2).

Dalle 11 appuntamento con «Girasoli Market», un luogo dove il passato prende vita e l'handmade si fonde con il sapore del km0. Un mercatino in cui vintage, secondhand e upcycling si presentano alla città con creatività.

A partire dalle ore 18.30 un ultimo saluto a Franco Nesti, musicista apprezzatissimo scomparso improvvisamente qualche settimana fa. Contrabbassista, cantante, arrangiatore e direttore d'orchestra. Toscano di nascita ma da molti anni viveva a Padova dove tra le tante attività ha diretto la Big band dell'Università di Padova, il corso di canto al Campo dei Girasoli e il coro Walk together di Piove di Sacco. Un palco e un microfono a disposizione per tutte le persone che vorranno salutare Franco nel modo che ritiene più opportuno: con la musica, con la voce, leggendo, recitando, cantando. In caso di pioggia l’evento si svolgerà al Piccolo Teatro (via Asolo 2).

