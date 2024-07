Gli eventi fine settimana al Parco Campo dei Girasoli

La settimana al Campo dei Girasoli ha inizio martedì 9 luglio con il mercatino “Riusa, Ricicla, Retake” del Riuso a cura di Retake Padova. Dalle 18:00, torna il mercatino senza denaro: porti cose ancora in buono stato (max 3) che non usi più, prendi cose che ti servono o che ti piacciono (max 5) per dar loro ancora vita! Troverai anche le nostre matite sprout (germoglio) che vendiamo a favore del Progetto scuole di Retake Padova. Dalle 19.30 spazio alla musica con il grande ritorno del format Jam ai Girasoli, l’atteso appuntamento jazz estivo a Padova. Tutti i martedì fino alle 22.30 i migliori musicisti del panorama jazz veneto apriranno la serata per poi lasciare il palco a chi vorrà suonare liberamente. La splendida cornice della barchessa del casale di campagna sarà attrezzata di tutta la strumentazione necessaria: pianoforte, batterie, microfoni e amplificatori. Ad aprire la serata Roberto Righetto 4et composto da Roberto Righetto (chitarra); Marco Strano (sax); Otello Savoia (contrabbasso) e Marco Campigotto (batteria).

Una serata indimenticabile di musica e divertimento con "Garden in Swing", l'evento musicale più atteso dell'estate. Mercoledì 10 luglio dove il ritmo coinvolgente di Bounce e Eddie Rocket DJ. trasformeranno il giardino in una pista da ballo sotto le stelle. La serata inizia alle 19.30 con social dance.

Un ciclo di serate dedicate a percorsi enogastronomici di degustazione in cui ogni vino, della cantina ospite, sarà presentato, discusso, assaggiato e vissuto. Ad ogni calice verrà abbinato un piatto proposto dalla nostra cucina. Il tutto sarà accompagnato da buona musica, per amplificare nell’ascoltatore le sensazioni prodotte dal gusto. Giovedì 11 luglio alle ore 20:00 la cantina ospite sarà SerVIte. Ad accompagnare la serata Alice Nereide Cossa (voce e pianoforte) e Alessio Goldin (basso). È previsto un menù degustazione che comprende quattro portate con vini abbinati (€ 40 a persona). Evento solo su prenotazione è possibile prenotare al link eventbrite entro mercoledì 10 luglio.

Per gli amanti e i curiosi delle stelle, sempre giovedì alle 21.30 è in programma una serata di Osservazione Astronomica a cura di Roberto Sannevigo, Presidente-coordinatore del Planetario di Padova. La serata prevede conversazioni astronomiche guidate: storie, notizie, curiosità e riflessioni, osservazioni al telescopio con Michele Alberti, esperto astrofilo del Planetario di Padova; una visione guidata delle stelle ad occhio nudo con puntatore laser, accompagnata da racconti e risposte alle vostre domande. Gli interessati riceveranno un’immagine astronomica scattata durante la serata.

Dal Messico uno degli artisti indipendenti più eclettici del panorama italiano, Luca Ferraris torna in Italia sabato 13 luglio al Campo dei Girasoli. Quattro album di musica originale e svariate collaborazioni in terra messicana. Ironico, irriverente e alle volte grottesco.Nei suoi testi, temi umani ed antropologici spaziano dalla canzone politica a quella d’amore, dalla scrittura più cruda e realistica a quella contemplativa e poetica: il tutto retto da uno sguardo ironico e per niente scontato. Dopo due anni di assenza in territorio italiano, torna ad esibirsi a Padova con la sua storica band: i Sorridenti senza denti composta da Luca Ferraris (piano, voce, charango); Paul Mazzega (batteria); Francesco Socal (clarinetto, sax, voce); Pietro Sconza (basso) feat Luks Russo: (chitarra).

Prosegue la rassegna “Una classica domenica mattina” in collaborazione con U-Mus, spin-off del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. Il format culturale in cui cultura e musica si incontrano a colazione. La domenica mattina si esibiranno sul palco naturale del Campo dei Girasoli, giovani artisti e musicisti in un cartellone vario e originale. A dare il buongiorno, domenica 14 luglio alle 10.30 sarà Aniko Kazanskaia: voce e pianoforte con un programma dal titolo "I vari stili del canto tra leggera, jazz, Musical e Lirico".

Domenica 14 luglio dalle 17 torna l’appuntamento con “Girasoli Market”, un luogo dove il passato prende vita e l'handmade si fonde con il sapore del km0. Un mercatino in cui vintage, secondhand e upcycling si presentano alla città con creatività. A seguire alle 19 Ménage a Trash Dj set. Nate da una movimentata serata queer, tre giovani compagne di Roller Derby decidono di unirsi in un Ménage. Un Ménage a Trash. Così nasce il trio femminile trash padovano che vi fa ballare come caimani infognati, vi fa innamorare come al tempo delle mele, e vi regala serate che rimangono impresse nel vostro cuore, e nel vostro fegato.Femministe, antifasciste, disfattiste, trasformiste, fanno infuocare tutte le piste.

Alle 21.15 il Campo dei Girasoli ospita Girovagarte Off. Un uomo si ritrova nel reparto di un ospedale: deve recuperare la salma del figlio, morto suicida. È Il vespro della beata vergine, il monologo di Scenari Visibili diretto da Mauro Lamanna e firmato da Antonio Tarantino, drammaturgo contemporaneo molto amato da registi. Un padre, nell’attesa che l’autopsia del figlio si compia, rievoca, nell’oscurità di un obitorio, come, nel corso di una tumultuosa telefonata notturna, abbia aiutato – nell’apparenza di assecondarne la follia – quel figlio nell’affrontare e superare gli ostacoli e le trappole del trapasso. Un’estrema decisione genera un’intesa fatale. Così, per vie casuali, siccome la poesia è l’occasione, l’eroe perviene a una consapevolezza, sia pur opaca, dell’inevitabilità della tragedia: inevitabilità che domanda l’innocenza dell’eroe, la cui sorte è costretta in un conflitto di forze remote ed estranee. Tali da impedire l’affacciarsi dell’idea stessa di giustificazione. Questo genera in un lui una sofferenza tragica che, se pur non lo redime (da cosa poi?), lo rende partecipe di una favola originaria, di un’identità. Ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite, ma verrà richiesta una donazione a favore di Fondazione Salus Pueri.

