Gli eventi della settimana al Parco Campo dei Girasoli

Prosegue l’appuntamento jazz estivo a Padova per il format Jam ai Girasoli. Tutti i martedì dalle 19:30 alle 22.30 i migliori musicisti del panorama jazz veneto apriranno la serata per poi lasciare il palco a chi vorrà suonare liberamente. La splendida cornice della barchessa del casale di campagna sarà attrezzata di tutta la strumentazione necessaria: pianoforte, batterie, microfoni e amplificatori.

Martedì 8 agosto

Ad aprire la serata, martedì 8 agosto, Giovanni Perin (vibrafono); Manuel Caliumi (sax alto); Marcello Abate (chitarra); Francesco Bordignon (contrabbasso) e Federico Negri (batteria).

Mercoledì 9 agosto

Una serata ricca di energia e passione di ballo. L’appuntamento è mercoledì 9 agosto con il nuovo appuntamento Garden in swing insieme ai Bounce e Eddie Rocket DJ. La serata inizia alle 20:00 con un workshop di Shim Sham a seguire social dance.

Giovedì 10 agosto

Per la notte di San Lorenzo, giovedì 10 agosto, danze scatenate insieme a Nicola Sanguin AKA Nicolas Gaunin, scienziato pazzo della (s)compisizione di musiche astro-tribali, di elettroniche poliritmiche di ispirazione esotica ed etnomusicologica. Il suo dj set, dalle 19:30, sarà un viaggio attraverso le Altre Musiche: dalle registrazioni sul campo di Alan Lomax ai tribalismi delle tribù centro africane, dalle sperimentazioni quartomondiste di Hassell alle orchestre percussive di Guem. L’evento rientra nel format World Music Festival.

Venerdì 11 agosto

Venerdì 11 agosto dalle 19, serata remember con Valle dj e la sua raccolta in vinile di circa 4500 tra cui vere rarità. Già negli anni 80 Valle dj con il suo sound faceva ballare la musica Afro Reggae nelle discoteche e nei locali del Triveneto e non solo, tra viaggi jamaicani e collaborazioni con vari dj, personaggi reggae della scena veneziana come Skardy e Marco Furio Forieri.

Sabato 12 agosto

Sabato 12 agosto quarto appuntamento del World Music Festival. Mondi lontani che si incontrano, intrecciano le proprie radici, parlano il linguaggio delle culture popolari che entrano in relazione con forme musicali diverse, ma vicine. Dalle 20:30 il chitarrista Peace Diouf e il batterista Moulaye Niang si rincontrano dopo venti anni. Per entrambi è una folgorazione artistica. I due musicisti lavorano su loro brani inediti, coinvolgendo successivamente vari musicisti. Il progetto nasce da questa simbiosi artistica e affonda le radici nella parte più profonda della cultura musicale africana, con contaminazioni blues e jazz. Peace e Moulaye definiscono la loro musica “Gass”, che in wolof significa scavare, intendendo una meticolosa ricerca dal nord al sud Africa per poter portare in superficie, rivestire di nuova energia e condividere i ritmi più profondi ed ancestrali dell’Africa. Il trio è composto da Peace Diouf (chitarra); Moulaye Niang (drums) e Mady Diao (basso).

Domenica 13 agosto

Il Parco del Basso Isonzo si tinge di giallo. Sono fioriti i girasoli e il colpo d'occhio è suggestivo. Domenica 13 agosto il Campo di Girasoli lancia l’idea di scattare la foto ideale per creare il proprio profilo estivo. Rispettoso dell'ambiente (non rovinare o raccogliere i fiori).

Martedì 15 agosto

Per chi resta in città, Ferragosto Raggae al Campo dei Girasoli. A partire dall’aperitivo (18:30) un dj set in vinile con BomChilom, un viaggio nelle sonorità giamaicane partendo dagli anni 60. Tutti i dischi che verranno suonati fanno parte della collezione di vinili del sound di Padova. BomChilom è stato fondato nel 2004 da Alex e Pinecone. La crew diventa subito un punto di riferimento per i fan delle vibes giamaicane nel Nord-Est d’Italia.

Info web

https://www.campodeigirasoli.com/

Foto articolo da comunicato stampa