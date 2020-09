Stagione 2020 "Mutevoli Forme", gli spettacoli e gli eventi del weekend in Villa Roberti

Sabato 19 settembre alle 21 e domenica 20 alle 16 l’appuntamento è a Villa Roberti.

Sabato 19 settembre

Sabato 19 alle 21 ci aspettano i Camerini con Vista, con Pandemia. Lo spettacolo, che nulla ha a che fare con l’attuale situazione, è articolato in tre atti e gioca sui tasti dell’ironia, del grottesco e del surreale. I personaggi si muovono in una girandola di situazioni kafkiane ispirate a tre celebri testi: il primo è “Tragedie in due battute” di Achille CAMPANILE, un momento di grande innovazione nella letteratura italiana del Novecento. Le tragedie mettono in luce, con sottile arguzia, la paradossale pericolosità di luoghi comuni e di osservazioni banali, scardinandoli dall’interno e dissolvendoli nella loro assurdità.

Gli altri due atti si ispirano a “Sola a Casa” e “Un caso Clinico” di Dino Buzzati, quest’ultimo portato sullo schermo da TOGNAZZI con il titolo “ Il fischio al naso” : è la storia di un uomo ricoverato per una malattia lieve che, per una serie di equivoci surreali, si vedrà destinato a diventare malato suo malgrado. Camerini con Vista nasce a Padova nel 2002 dalla passione di un gruppo di amici provenienti da diverse esperienze teatrali. Lo spettacolo fa parte di Mutevoli Forme: la rassegna estiva di Villa Roberti.

Interessante la formula proposta di teatro e cicchetti. Si potrà infatti prima dello spettacolo fare aperitivo in Villa, il food & beverage è a cura de I Retro’Datati.

Domenica 20 settembre

Domenica 20 settembre alle 16 l’appuntamento è per i più piccoli. Lucia Osellieri propone La vera storia di Gnomo Pepolino e il Drago.

Teatro di burattini e cantastorie, in cui la voce narrante di Lucia incanta i bambini e li accompagna dentro il magico mondo dello gnomo Pepolino alle prese con lo spaventevole Drago. Lo spettacolo è accompagnato da un laboratorio di costruzione di un burattino… per continuare a casa e con gli amici il gioco e l’arte di raccontare.

Lucia Osellieri è una burattinaia apprezzata per lo straordinario feeling che riesce ad instaurare con i più piccoli; ha partecipato ai maggiori festival italiani ed è presente in numerosi circuiti di teatro per ragazzi.

La rassegna

Le Mutevoli Forme sono quelle che si vogliono raccontare, attraverso concerti e spettacoli capaci di trasformare la Villa in un luogo sempre nuovo, grazie a formule creative che sciolgono e reinterpretano i canoni classici del processo artistico, per adeguarlo al sentire contemporaneo. Nascono così nuove forme e, mai come oggi, è l’arte che ci indica la strada.

La rassegna Mutevoli Forme è possibile grazie al contributo di Fondazione Cariparo, Eventi Culturali 2020, e al sostegno e collaborazione del Comune di Brugine.

La villa

Villa Roberti è un luogo di arte e cultura, tutto da vivere, con il giusto equilibrio di energia, colori e profumi: un ambiente accogliente e coinvolgente che regala esperienze emozionanti come concerti e spettacoli accompagnati da cicchetti e brindisi, per rilassarsi e godere di piacevoli momenti in compagnia di amici.

Info

Villa Roberti via Roma 96, 35020 Brugine (PD)

T. 392 5226296

info@villaroberti.com

www.villaroberti.com

https://www.facebook.com/VillaRobertiBrugine/