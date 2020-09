Giornate Europee del Patrimonio: tutti gli eventi in programma delle comunità Wigwam padovane

Come ogni anno anche la Rete delle Comunità Locali Wigwam del Padovano sarà ben presente all’appuntamento del 26 e 27 settembre con “Le Giornate Europee del Patrimonio” (European Heritage Days) voluto dal Consiglio d’Europa, dalla Commissione Europea e promossa dal Programma Europa creativa fin dal 1985.

Si tratta di un Programma che, per la sua natura paneuropea, ed a maggior ragione ai tempi del Covid-19, contribuisce a cementare il senso di coesione e unità tra i differenti Paesi membri UE e - con tutte le precauzioni necessarie - riunendo i cittadini e sottolineando la dimensione europeo e il valore e la preziosità di un “patrimonio culturale comune” tra i 50 Stati firmatari della Convenzione culturale europea.

«Sulle 52 presentate da Rete Wigwam, sono ben 16 quelle proposte dalle Comunità del padovano» dice Efrem Tassinato, Presidente di Wigwam Clubs Italia e, continuando «il motivo è perché la Rete, oggi estesa in 21 Paesi nel mondo, ha esordito nella provincia di Padova poco meno di 50 anni fa. Una tra le primissime organizzazioni eminentemente ecologiste e dedita allo sviluppo sostenibile dei territori, nate in Italia e nel Mondo. Unica con origine in Veneto e tutt’oggi con la propria sede centrale nella nostra regione tra quelle riconosciute con Decreto del Ministero dell’Ambiente, quali Associazioni di Protezione Ambientale a valenza nazionale».

«Altra concomitanza» aggiunge Tassinato «la presenza a Venezia dell’Ufficio italiano del Consiglio d’Europa diretto dalla Signora Luisella Pavan-Woolfe, Ufficio col quale Wigwam Italia ha costruito negli anni una solida partnership».

Il filo conduttore scelto quest’anno è: “Patrimonio ed Educazione: imparare la vita” per celebrare, appunto, la stretta correlazione e connubio sinergico che si rafforza e consolida a vicenda tra istruzione e patrimonio culturale. Educazione che, come dichiara Marija Pejcinovic Buric, Segretaria generale del Consiglio d’Europa, è sempre stata un elemento centrale sia per le Giornate europee del Patrimonio che per le Campagne di sensibilizzazione e valorizzazione realizzate dell’Unione Europea.

Le Giornate Europee del Patrimonio Culturale “#EuropeanHeritageDays” (EHD) dureranno fino a fine ottobre. Oltre 70mila saranno gli eventi realizzati con un’affluenza prevista di 30 milioni di visitatori.

Ecco le proposte dalle Wigwam Local Community del padovano

Padova-Camin, 26 settembre 2020 – Comunità Locale di Padova Est

Imparare la resilienza con gli orti, il miracolo fragile del Wigwam Il Presidio

Info e adesioni: +39 338 4238191 ilpresidio@wigwam.it

Ponte San Nicolò (Pd), 27 settembre 2020 – Comunità Locale di Padova Est

Imparare le nostre origini, in bicicletta per Ponte San Nicolò

Info e adesioni: +39 340 5971545 alessia.ziglio@comune.pontesannicolo.pd.it

Vigonza (Pd), 27 settembre 2020 – Comunità Locale di Padova Nord

Imparare il book crossing a Busa e a Peraga di Vigonza

Info e adesioni: +39 328 4185372 saracele@hotmail.com – info@teatroinvisibile.it

Polverara (Pd), 27 settembre 2020 – Comunità Locale della Saccisica

Imparare in ciclogiro le terre dell’Abate di Santa Giustina a Polverara

Info e adesioni: +39 340 8300009 assessore.pengo@comune.polverara.pd.it

Saccisica (Pd), 26-27 settembre 2020 – Comunità Locale della Saccisica

Imparare la Saccisica, in bicicletta alla riscoperta del territorio

Info e adesioni: +39 320 9737942 federico.baldo.72@gmail.com

Vigorovea (Pd), 27 settembre 2020 – Comunità Locale della Saccisica

Imparare la dignità dell’abito al Museo Storico del Bottone

Info e adesioni: +39 349 2692051 museostoricodelbottone@gmail.com

Arzerello (Pd), 27 settembre 2020 – Comunità Locale della Saccisica

Imparare il cammino interiore, passo dopo passo al bel Cristo di Arzerello

Info e adesioni: +39 380 3133314 oddone.schiavon@unipd.it

Arzerello (Pd), 27 settembre 2020 – Comunità Locale della Saccisica

Imparare a recuperare l’arte del ricamo in solidarietà

Info e adesioni: +39 349 0926417 lisoladeitesori@alice.it

Piove di Sacco (Pd), 26 settembre 2020 – Comunità Locale della Saccisica

Imparare a preservare il patrimonio giovanile dal cyberbullismo

Info e adesioni: +39 320 9452131 tinachiariello@yahoo.it

Piove di Sacco (Pd), 27 settembre 2020 – Comunità Locale della Saccisica

Imparare la Saccisica, dal Cristo SS Crocifisso al Cristo di Arzerello

Info e adesioni: +39 339 3342085 ctg.saccisica@gmail.com

Codevigo (Pd), 26 settembre 2020 – Comunità Locale della Saccisica

Imparare a pulire i fiumi, giornata ecologica “Wold Clean Up”

Info e adesioni: +39 347 2305979 sindaco@comune.codevigo.pd.it

Correzzola (Pd), 26-27 settembre 2020 – Comunità Locale della Saccisica

Imparare il sistema delle fattorie Benedettine di Correzzola

Info e adesioni: +39 346 0183423 info@associazionelacortedeimiracoli.it

Campolongo Maggiore (Ve), 27 settembre 2020 – Comunità Locale della Saccisica

Imparare il passato, esposizione Paleoveneta e Romana

Info e adesioni: +39 347 4206346 f.coccato@awn.it

Casalserugo (Pd), 26-27 settembre 2020 – Comunità Locale del Conselvano

Imparare i Patriarcati, in bicicletta alla riscoperta del territorio

Info e adesioni: +39 347 3122063 segreteria@comune.casalserugo.pd.it

Maserà di Padova (Pd), 27 settembre 2020 – Comunità Locale delle Terre Carraresi

Imparare natura, tradizioni e storie a Villa Petrobelli di Maserà

Info e adesioni: +39 347 7311 026 emmaartusi@gmail.com

Baone (Pd), 27 settembre 2020 – Comunità Locale dei Colli Euganei

Imparare la storia con un pic-nic a Villa Beatrice d’Este

Info e adesioni: +39 0445 1850321 segreteria@venetiancluster.eu / maurizio.male@venetiancluster.eu

Info web

wigwam.albasoftsolutions.it/