Evento gratuito sul benessere con Qi Gong & Tai Chi Tradizionale al parco Milcovich il 25 Aprile

In occasione della festa della liberazione, Health & Care A.S.D. di Padova organizza un evento gratuito sul benessere: lezione gratuita di Qi Gong, per ritrovare equilibrio e serenità, e Tai Chi tradizionale per riscoprire la bellezza del movimento armonioso e fluido.

Queste antiche pratiche tradizionali aiuteranno nel far fiorire la nostra energia e il buon umore.

Lezione viene seguita da Maestra Wang Xiaohui ed insegnanti Marcello e Giuseppe. Aperto a tutte/i, anche per la famiglia. E’ obbligatoria l’iscrizione.

Inoltre inizieranno i nuovi corsi di Qi Gong e Tai Chi Tradizionale dal 27 Aprile 2024 al parco e in Palestra.



Health&Care A.S.D. www.healthandcare.it