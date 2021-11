Evolution camp: anche a Padova l'opportunity day della Regione Veneto sulla sostenibilità

Gli "Opportunity Day" sono giornate promosse dalla Regione Veneto rivolte a giovani e aziende per avvicinare domanda e offerta di lavoro. Partecipare a questo Evolution Camp significa comprendere concretamente l'esigenza di una transizione sostenibile nelle aziende e nel mondo del lavoro. I presenti avranno l'opportunità di conoscere e confrontarsi con 10 aziende del territorio sperimentando una metodologia sviluppata in Google Ventures in un workshop collaborativo. L'appuntamento si terrà in presenza venerdì 3 dicembre, a Padova presso Fenice Green Energy Park, oltre che nelle sedi di Infinite Area a Montebelluna e Treviso.

Sono invitati a partecipare giovani under 35 (occupati e disoccupati, liberi professionisti, studenti e NEET).

Prenota gratuitamente il tuo posto e partecipa a entrambe le giornate!

MATTINO - I giovani potranno conoscere la visione di 10 realtà attive all’interno di contesti di mercato o tecnologici con peculiari prospettive sul tema della sostenibilità, dalla formazione alla consulenza, dai macchinari ai servizi digitali, dalla produzione alla vendita di prodotti.

POMERIGGIO - Con una breve introduzione formativa sul service design, i partecipanti proveranno a proporre delle idee per affrontare le attuali sfide proposte dalle aziende in un workshop LDJ.

Informazioni e contatti

"Opportunity Day" è un'iniziativa della Regione Veneto realizzata da Infinite Area in collaborazione con Fenice Green Energy Park.

Web: https://bit.ly/oday-3dic.

Gallery





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...