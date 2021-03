L’evoluzione delle pandemie: incontro con lo scrittore scientifico David Quammen

Prevedere in tempi non sospetti una malattia infettiva che dagli animali si trasmette all’uomo non solo era possibile, ma è ciò che lo scrittore David Quammen ha fatto ben nove anni fa nel suo libro “Spillover”, uscito nel 2012, descrivendo un salto di specie di virus, batteri e parassiti come il Covid-19. Dopo oltre un anno di pandemia, le domande ora sono: quando finirà? È possibile prevederne un’evoluzione? Se sì, quale direzione prenderà?

Ad affrontare il tema e a tentare di rispondere sarà proprio David Quammen, uno degli scrittori di scienza più importanti al mondo e scrittore per il National Geographic e il The New Yorker, in un incontro online martedì 30 marzo alle 17 organizzato dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova.

Il convegno, dal titolo “The evolution of a pandemic”, si terrà in lingua inglese sul canale YouTube dell’Ateneo e vedrà dialogare lo scrittore Quammen con Telmo Pievani, Delegato alla comunicazione scientifica di Ateneo e filosofo della scienza e con Luigi Bubacco, Direttore del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova e docente di fisiologia umana.

David Quammen

David Quammen (Bozeman, MT, USA), diventa famoso nel 2012 per il libro “Spillover”; oggi è uno degli scrittori di scienza più importanti al mondo e scrive per il National Geographic e il The New Yorker. Altri libri famosi dell’autore sono: “The Flight of the Iguana”, “The Song of the Dodo: Island Biogeography in an Age of Extinctions”, “The Boilerplate Rhino”, “Monster of God”, “The Reluctant Mr. Darwin: An Intimate Portrait of Charles Darwin and the Making of His Theory of Evolution”, “The Chimp and the River: How AIDS Emerged from an African Forest”. L’ultimo, “The Tangled Tree: A Radical New History of Life”, tratta di una storia riguardante le scoperte sul trasferimento genico laterale e l’endosimbiosi. Attualmente sta scrivendo il seguito di “Spillover”.

Link al canale YouTube:

https://www.youtube.com/ channel/ UCxzGb4RIi935BkRG1KFjcfA

https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/event/evolution-pandemic