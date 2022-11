Exposcuola 2022, il salone dell’istruzione a Padova

In 25 anni ha accompagnato circa 600mila ragazzi nella scelta - importante e spesso difficile - del percorso scolastico o professionale da intraprendere: ExpoScuola torna finalmente in presenza a Padova Hall (Fiera di Padova) dal 10 al 12 novembre 2022, con un’edizione speciale.

Exposcuola

Una manifestazione attesa dal territorio che rappresenta un prezioso servizio per gli oltre 70mila alunni e studenti che frequentano le scuole secondare di primo e secondo grado della Provincia di Padova. Ragazzi e famiglie possono trovare in un unico spazio l’offerta di oltre 50 scuole (dagli istituti tecnici ai licei alle scuole professionali fino alla proposta post diploma degli istituti tecnici superiori). Non una “vetrina”, ma una piattaforma di scambio che da 25 anni accompagna le trasformazioni nel panorama dell’istruzione e fa incontrare in modo dinamico docenti, orientatori, studenti, genitori, rappresentanti del mondo dell’impresa e al tempo stesso rappresenta un luogo imprescindibile di confronto sul futuro della scuola. Allo spazio espositivo si affianca infatti un programma di oltre 80 eventi: convegni, workshop, laboratori, spettacoli rivolti a diversi target, dagli alunni che si preparano alla scelta della scuola secondaria di secondo grado agli studenti che devono scegliere il percorso post diploma, dai genitori ai docenti. Fra i temi che percorrono la manifestazione, solo per citarne alcuni, figurano la riflessione su nodi di grande attualità come il contrasto alla dispersione scolastica e la condizione giovanile in Italia, ma anche le competenze digitali per le professioni del futuro e la riscoperta dei mestieri artigiani, spesso poco conosciuti dai ragazzi. Un progetto fortemente voluto dal territorio e nato da un tavolo di lavoro che ha riunito insieme Padova Hall, gli enti promotori – Comune di Padova, Provincia di Padova, Camera di Commercio di Padova, l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale di Padova e Rovigo, la segreteria organizzativa GEA. Significativo anche il contributo di Randstad, società leader al mondo nei servizi per le risorse umane, main partner della manifestazione

Inaugurazione

L’inaugurazione, in programma giovedì 10 novembre alle 10, preceduta alle 9.30 da un concerto dell’Accademia musicale di San Benedetto di Montagnana, vedrà la presenza di Marco Valsecchi, direttore generale Padova Hall, Cristina Piva, assessora alle Politiche educative e scolastiche del Comune di Padova, Luigi Alessandro Bisato, consigliere delegato alla Pubblica istruzione della Provincia di Padova, Cedric Boniolo, consigliere delegato della Camera di Commercio di Padova, Carmela Palumbo, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Andrea Gerosa, delegato all’orientamento, tutorato e placement dell’Università di Padova.

Il programma

La tre giorni si aprirà poi con un importante appuntamento in programma giovedì 10 alle 10.30, a cura dell’Ufficio scolastico provinciale, della Provincia di Padova e del Comune di Padova: un’occasione preziosa per fare il punto, accompagnati da autorevoli esperti, sul tema del contrasto al fenomeno della dispersione scolastica a partire dal piano nazionale per l’istruzione e dalle risorse stanziate dal PNRR. Venerdì 11 novembre, dalle 9 alle 10.30 la Provincia di Padova organizza invece un convegno dedicato agli ITS, gli istituti tecnici superiori, academy ad alta specializzazione che presentano un tasso di occupazione superiore all’80%. All’incontro, rivolto in particolare alle classi quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado, parteciperanno i rappresentanti di tutte le Fondazioni ITS della Provincia di Padova. L’appuntamento più rilevate della giornata di sabato 12 novembre è rappresentato invece dal convegno dedicato alla Condizione Giovanile in Italia che dopo un primo momento di confronto con alcuni rappresentanti del mondo giovanile ospiterà l’intervento del professor Alessandro Rosina, ordinario di Demografia e Statistica Sociale della Facoltà di Economia dell’Università del Sacro Cuore, coordinatore scientifico dell’Osservatorio giovani dell’istituto Toniolo, che cura il Rapporto annuale “La condizione giovanile in Italia”. Il main partner Randstad cura invece l’evento “Allenarsi per il futuro” storico progetto di partnership con l'azienda Bosch (venerdì 11 novembre ore 11): Mauro Bergamasco, ex rugbista che ha collezionato oltre 100 presenze in maglia azzurra, e Alice Redoano, Career Advisor Randstad Education, accompagneranno i ragazzi degli ultimi anni della scuola superiore alla scoperta delle competenze necessarie per “fare meta” nel mondo del lavoro. Non solo: nella tre giorni di ExpoScuola Randstad propone incontri di orientamento one-to-one, CV-check e simulazioni di colloqui.

Le professioni del futuro

Tra le novità più importanti di questa 25esima edizione si segnala la Galleria delle Professioni, frutto di una collaborazione tra ExpoScuola, Ufficio Scolastico Regionale, Rete provinciale degli Istituti Professionali Statali, Camera di Commercio di Padova, Confartigianato Padova, CNA Padova, Confapi: sarà possibile interagire direttamente con dei testimoni di impresa che illustreranno l’attività da loro svolta, ogni professione sarà collegata all’istituto scolastico che offre percorsi specifici. Nella tre giorni sono inoltre in calendario eventi, laboratori e spettacoli organizzati dalla Camera di Commercio di Padova e dalle categorie economiche di Padova (Coldiretti Padova, Ascom Padova, CIA Padova, Confartigianato Imprese Padova). Giovedì 10 novembre alle 10.30 la Camera di Commercio organizza l'evento Camera Orienta in cui presenterà i dati Excelsior e a seguire affronterà il tema dei lavori e mestieri del futuro nell'ambito della rivoluzione digitale in atto e, nel pomeriggio, proporrà una sessione laboratoriale sui temi del personal branding e della narrazione autobiografica. Da segnalare anche il lancio della web app “POV: sei un artigiano” strumento pensato per immergere i giovani alla scoperta del mestiere artigiano del futuro realizzato in esclusiva per Confartigianato Imprese Padova (sabato 12 novembre ore 9) mentre Cna Padova presenta un nuovo progetto e un’indagine dedicata ai mestieri artigiani (giovedì 10 novembre, ore 9.30). Sono invece a cura del Comune di Padova i laboratori “Modelli scientifici con OZOBOT”, affidati a Marco Picarella e “Scopro il mio talento con il legno” condotto dal maestro falegname Nicola Paccagnella.

Orientamento

Tante le proposte dedicate specificamente all’orientamento, dagli incontri “Come si sceglie la scuola superiore” e “Orientarsi: strumenti per una scelta consapevole” in programma tutti i giorni a cura della Provincia di Padova al laboratorio “Studiare con metodo” (venerdì 11 novembre, ore 9.00-13.00) e al convegno “La scelta in famiglia” (sabato 12 novembre, ore 15), entrambi curati dal Progetto Giovani del Comune di Padova fino all’incontro “Genitori che orientano – a fianco dei figli nel processo di scelta” proposto dal Comune di Padova – Settori Servizi Sociali (sabato 12 novembre, ore 10 e ore 15). Fra gli appuntamenti organizzati dal Comune di Padova da segnalare anche lo spettacolo “Cara Professoressa” con e di Beppe Casales (sabato 12 novembre ore 10.30). Il pomeriggio della giornata di chiusura, sabato 12 novembre, sarà inoltre segnato da un doppio appuntamento da non perdere. Alle 14.30 la finale del Torneo Nazionale di Palestra di Botta e Risposta: le classi finaliste sono chiamate a confrontarsi in un certame sul tema “la libertà di espressione, tutelata dalla Costituzione, può tollerare anche discorsi d’odio?”. Alle 17 il Collegio Geometri e geometri laureati propone un talk in forma di spettacolo con la partecipazione del trio comico “Marco e Pippo”: un’occasione per presentare ai ragazzi, in modo leggero e divertente, la professione del geometra. L’edizione di ExpoScuola di quest’anno è stata accompagnata a partire da inizio ottobre dal programma di appuntamenti “Aspettando ExpoScuola”: ai laboratori in classe e alle visite in azienda proposte dalla Camera di Commercio di Padova con il percorso “Orientati al futuro” si è affiancato un evento promosso lo scorso 26 ottobre da Scuola Dieffe. Nella giornata di chiusura, sabato 12 novembre (ore 12), è in programma l’evento conclusivo di Orientati al futuro con le premiazioni dei concorsi "L'azienda in classe" e "Disegno il mio futuro".

Info

L’ingresso a ExpoScuola è libero e gratuito, per alcuni eventi è richiesta la prenotazione online al sito www.exposcuola.it.

Info utili

Data: 10-12 novembre 2022

Orario: gio 10 e ven 11 novembre 9-18 / sab 12 novembre 9-19

Luogo: Padova Hall (Fiera di Padova)

Via N. Tommaseo 59 35131 Padova

Biglietti: Ingresso gratuito

Info web

Foto articolo da post Facebook