La fabbrica del cioccolato - Percorso interattivo per bambini

Domenica 25 febbraio arriva a Villa Beatrice d'Este “La Fabbrica del Cioccolato”, una divertente attività gioco con un golosissimo laboratorio per i bimbi, dedicata alla famosa Fabbrica del cioccolato di Willy Wonka!

«Cari bambini, benvenuti nel bizzarro e insolito mondo di Willy Wonka. Il proprietario della fabbrica di cioccolato più grande del mondo vi attende per divertirvi con lui ed esplorare il suo mondo! Wonka ha deciso di indire un concorso speciale ed inserire in alcune delle sue tavolette di cioccolato dei Golden ticket, con cui potrete scoprire i segreti della più grande fabbrica di dolciumi! Ma prima… riuscirete a superare le prove e guadagnarvi la fiducia di Willy Wonka? Grembiuli addosso e mani in pasta!».

I bambini avranno la possibilità di provare le ricette del prototipo delle “caramelle rainbow” e della “Frizzy Drink”!

L'esperienza dura circa 1 ora. Costo ticket:

12 euro baby (dai 3 agli 11 anni)

7 euro adulti

Orari Percorso: 10-11-12-14-15-16-17. La partecipazione è su prenotazione, e verrà garantito l’ingresso a massimo 70 persone per ogni turno. Evento realizzato in collaborazione con "L'Atelier di Giulia". Villa Beatrice d'Este si trova in Via Gemola, 7, 35030 Baone PD.