Fabio Canino rende omaggio a Raffaella Carrà al Pride Village Virgo è “Fiesta”

“Fiesta!” Basta questa esclamazione ad evocare una delle più grandi icone della musica e della televisione italiana: Raffaella Carrà. Ed è proprio a lei che è dedicato lo spettacolo omonimo che Fabio Canino porterà giovedì 4 luglio al Pride Village Virgo, il festival LGBTQIA+ più grande d’Italia in corso alla Fiera di Padova fino al 7 settembre.

Fabio Canino, affiancato da Mariano Gallo (Priscilla di Drag Race Italia), Sandro Stefanini, Simone Veltroni, Samuele Picchi (nel ruolo di un etero al “150%”) riporta in scena, a vent’anni dal debutto di successo, uno spettacolo spassoso in cui ci si diverte riflettendo sul mondo gay e su argomenti di attualità, dalla politica alla religione. La regia è di Piero di Blasio e i movimenti coreografici di Cristina Arrò, ispirati alle coreografie originali del maestro Gino Landi.

Luca è il più scatenato, fedele, innamorato fan di Raffaella Carrà tanto da celebrare ogni 18 giugno il compleanno del suo mito con una vera e propria festa piena di balli, canti, torta e invitati. Alla serata invita i suoi due migliori amici, Renato e Ivano, il primo un esuberante infermiere amante della palestra e dei bei ragazzi, il secondo un aspirante scrittore, uomo di fede e truccatore di una nota diva. A sorpresa, anche se non troppo, sopraggiunge un terzo ospite, Giuseppe, un collega di Luca dall’incerta identità sessuale… solo per lui. La Fiesta sarà un pretesto per piccanti confessioni tra amici, ma anche per liberare gli animi da desideri e paure. Come in tutte le feste che si rispettino, arriva l’elemento dirompente: Massimo, il bel poliziotto eterosessuale al 150%. Sarà lui a mettere in crisi le convinzioni di Luca e company, o saranno loro a mettere in crisi il fascinoso Massimo?

Primo progetto teatrale in assoluto dedicato a Raffaella Carrà, Fiesta è una commedia esilarante fatta di battute ironiche e auto-ironiche, dialoghi serrati e pungenti, satira di costume e tanta, tanta musica. Una pièce originale che coinvolge direttamente il pubblico, offrendo la possibilità agli spettatori di scegliere il finale fra tre diverse possibilità.

La serata al Village si concluderà al ritmo unico delle sonorità latino americane di Disco La Mamita con Mike More Dj. In attesa dello show, insieme alla musica di Virgo Radio, la simpatia di Pizza & Drag con la Ciana & Friends.

[ingresso gratuito tra le 19:30 e le 21, 9 euro tra le 21 e le 4]

La XVII Edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Cosmetics. Title e Main Sponsor: Virgo Cosmetics. Partner del Village sono: Absolut, bitHOUSEweb, Coca-Cola, Red Bull. Media partner: RTL 102.5.

