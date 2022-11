“La 'fabrica' dei corpi. Vesalio e l’Anatomia per la Cura”, lo spettacolo al Verdi di Padova

“La fabrica dei corpi. Vesalio e l’Anatomia per la Cura” è il titolo dello spettacolo teatrale di TOP Teatri Off Padova prodotto dal Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità pubblica dell'Università di Padova che andrà in scena martedì 22 novembre alle ore 20.30 al Teatro Verdi, via dei Livello 32 a Padova. La pièce, scritta da Ernesto Milanesi, vede la partecipazione di Loris Contarini e Gianni Bozza, i video di Raffaella Rivi, le musiche di Paolo Valentini, gli abiti di scena di Cast Bolzonella e regia di Loris Contarini e Erica Taffara.

Scarica la locandina

Nell’ambito del palinsesto degli eventi celebrativi per gli 800 anni dell’Università, il Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e sanità pubblica propone questa serata incentrata sulla figura di Andrea Vesalio, studioso dell’Ateneo patavino e ritenuto il “padre dell’anatomia”. Lo spettacolo è un omaggio alla “sua” università, simbolo e spazio di libero pensiero anche proprio in un ambito di studio e di ricerca, quello della medicina, che lo ha reso e tuttora lo rende celebre nel mondo.

Partendo dalla suggestiva storia di Vesalio, dalle sue ricerche all’Università di Padova e dal suo straordinario e fondamentale libro “De humani corporis fabrica”, ci si ritrova a ragionare del nostro presente fatto di corpi e tecnologie, e della loro interazione che apre orizzonti nuovi di indagine e di riflessione.

Sul palco avanzano, in parallelo, la storia di Vesalio e del suo tempo e la nostra modernità, in un continuo alternarsi di cronaca raccontata e suggestioni, immagini e sonorità. Due personaggi raccontano, vivono, cercano una possibile connessione fra quel tempo lontano e il nostro, un tempo in cui la tecnologia ci fa vedere su schermi ad alta definizione quello che Vesalio toccava letteralmente con mano durante le sue lezioni al Bo. E la tecnologia ci “mostra” oggi quello che lui aveva cercato e trovato allora: una mappatura interna del corpo umano.

La storia della medicina si intreccia con la cronaca di una vita criminale. Il corpo morto che rivela la sua straordinaria vitalità, e insieme l’intelligenza artificiale che dispiega un futuro inesplorato. Una Fabrica a beneficio della meraviglia del pubblico.

Il progetto nasce dalla penna di Ernesto Milanesi, giornalista e scrittore, e dalla sperimentazione condotta da TOP-Teatri Off Padova per indagare quale relazione sia possibile tra umano e macchina e, al contempo, fra linguaggi artistici e nuove tecnologie.

Sito iniziative ottocentesimo: https://800anniunipd.it/

Info: https://www.unipd.it/vesalio

https://800anniunipd.it/event/vesalio-fabrica-corpi/

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/la-fabrica-dei-corpi-padova/