“La mia voce tour”, Fabrizio Moro all’EstEstate Festival al Castello Carrarese di Este

Il ricco cartellone dell’EstEstate Festival al Castello Carrarese di Este volge al termine.

Protagonista il 16 luglio

Fabrizio Moro

“La mia voce tour”

Ingresso ore 19

Inizio concerto ore 21.30

Fabrizio Moro nasce a Roma il 9 aprile 1975 nella periferia di San Basilio. Si avvicina da bambino alla musica, e imparare a suonare la chitarra ed il pianoforte da autodidatta. Tante esperienze con alcune band giovanili come chitarrista e le esibizioni in locali e club, con Il suo repertorio che varia dal pop italiano al rock internazionale. Inizia a scrivere e ad interpretare i suoi brani e, nel 2000, partecipa al festival di Sanremo nella sezione giovani. Sempre nel 2000, esce il suo album d’esordio come cantautore, intitolato semplicemente “Fabrizio Moro”. Fra il primo e il secondo album passano diversi anni, in cui Fabrizio continua a scrivere, produrre, fare concerti e cercare la sua strada. Nel 2007, entra a far parte della scuderia di Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani ed inizia a lavorare alla realizzazione dell’album “PENSA” che gli darà la prima grande svolta della sua carriera. Con il brano dal titolo omonimo, partecipa alla 57ma edizione del Festival di Sanremo e vince sia il premio della critica che la sezione giovani. Il brano diventa un inno contro la mafia, vince innumerevoli premi e l’album conquista il disco d’oro. Nel 2008, torna al Festival, nella sezione big, con “Eppure mi hai cambiato la vita”, classificandosi al terzo posto e pubblica l’album “Domani” che conquista il disco d’oro. Nell’estate 2009 esce “Barabba”, un progetto che vedrà poi la pubblicazione della sua seconda parte “Ancora Barabba”. Il brano che rappresenta l’album “Barabba”, viene censurato da radio e tv perché racconta degli scandali politici legati ad alcuni parlamentari in carica durante quegli anni. Successivamente, esce “Atlantico Live” (2011), primo album live del cantautore, che contiene un dvd ed un cd registrati in occasione del concerto all’Atlantico di Roma il 3 dicembre 2010 e 2 brani inediti: “Respiro” e “Fermi con le mani”. Il brano “Respiro” diventa la sigla di apertura del programma “Sbarre” che vede come narratore televisivo lo stesso Fabrizio, mentre “Fermi con le mani” è il brano scritto per la vicenda di Stefano Cucchi. Nel 2013 arriva il nuovo lavoro, “L’inizio”, seguito nel 2015 da “Via delle Girandole 10”. In questo periodo inizia a scrivere anche per diversi suoi colleghi (Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Stadio, ecc) e alcuni brani diventano dei grandi successi come “Sono solo parole” (doppio disco di platino) scritta per Noemi. Partecipa al Festival di Sanremo 2017, nella sezione “Big”, con il brano “Portami via” (doppio disco di platino) e riceve la “Menzione Premio Lunezia” come miglior testo nella categoria Campioni. La canzone sarà inclusa nel nuovo album “Pace” (marzo 2017), che conquisterà il disco d’oro. Segue un intenso tour che lo porta nelle arene più prestigiose d’Italia, con diversi sold out. Nel 2018, Fabrizio Moro insieme al cantautore Ermal Meta vince il Festival di Sanremo con il brano “Non mi avete fatto niente” (disco di platino). In contemporanea esce la raccolta “Parole Rumori e anni” che conquista il disco d’oro. Il duo Moro/Meta partecipa all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona e si classifica al quinto posto. Il tour del 2018 parte dallo Stadio Olimpico di Roma e tocca alcuni dei palazzetti più importanti d’Italia. A Novembre 2020 pubblica l’album “Canzoni d’Amore Nascoste”, una raccolta dei brani d’amore più belli, scritti dal cantautore e anticipata, nel mese di maggio, da una nuova versione del brano “Il Senso di Ogni Cosa” (disco d’oro) brano originariamente contenuto nell’album “Barabba”. A luglio 2021 Fabrizio, torna ad esibirsi live con “Canzoni nella Stanza – percorso unplugged 2021” dove ripropone in chiave acustica (chitarra e pianoforte) tanti dei suoi successi. Ad Ottobre 2021 dirige, insieme ad Alessio De Leonardis, il videoclip di “Sogni di rock’n’roll”, uno dei grandi successi di Luciano Ligabue, e il videoclip -con la partecipazione dello stesso Ligabue – viene presentato da Ligabue e Fabrizio Moro in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Da sempre molto attento alle tematiche sociali, Fabrizio Moro, sempre nel 2021, ha scritto e diretto, insieme ad Alessio de Leonardis, il film “Ghiaccio” la cui trama è incentrata sulla vita di un pugile che vive a Roma in un quartiere immaginario. Nel cast di “Ghiaccio”, che uscirà nelle sale cinematografiche con tre eventi speciali il 7, 8 e 9 Febbraio 2022, gli attori Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni. Fabrizio Moro partecipa alla 72^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Sei tu” e uscirà il 4 Febbraio il suo nuovo Ep “La mia voce” (Fattoria del Moro / Warner Music Italy).

Biglietti

Biglietti 29 euro + commissioni.

Indirizzo evento

Castello Carrarese Este,

Via G. Negri, 9, 35042 Este PD

Organizzazione:

Delphi International S.r.l.

Tel.: +39 0532 1934217

Email: eventi@delphiinternational.it

Info web

https://estestatefestival.it/fabrizio-moro/

Foto articolo e info da comunicato e da https://estestatefestival.it/fabrizio-moro/