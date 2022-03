Torna Factory voice: appuntamento al San Gaetano con la fabbrica del food e della GDO

Innovazione, sostenibilità, digitalizzazione dei sistemi e dei processi produttivi: sono i pillar attorno cui ruota l’evoluzione sociale, economica e ambientale del nostro Paese e delle nostre imprese. Di come questi vengono declinati a livello strategico nel settore food e GDO si parlerà nel primo appuntamento del 2022 di Factory Voice, il ciclo di incontri ideato e sviluppato da Azzurro Digitale in collaborazione con PwC - e prodotto da Marmalade, società specializzata nella creazione di eventi dal concept innovativo – che mette a confronto industria e territorio, in un dialogo che ha l’obiettivo di delineare, attraverso la condivisione di best practice, lo stato dell’arte a Nordest.

L'evento

In programma giovedì 10 marzo dalle 17, al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova, Factory Voice – La Fabbrica del Food e della Grande Distribuzione si articolerà in due momenti: il primo – introdotto dai saluti di Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di Padova – vedrà protagonisti Fabrizio Dughiero, Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese dell’Università degli Studi di Padova e Direttore di SMACT Competence Center; Nicolò Zambello, CEO & Founder di Chef in Camicia; Iuri Merlini, Founder di Meesoo, la startup che ha sviluppato la prima macchina per realizzare il tiramisù espresso; Stefano Spiniello, Partner di PwC Italy, che analizzerà andamento economico e macro trend del mondo food e GDO.

La tecnologia anche nel mondo del food

«La tecnologia, anche nel mondo del food, si sta diffondendo con una velocità sempre maggiore, ponendo anche le aziende del nostro territorio di fronte a opportunità e sfide sempre più articolate. I consumatori, sempre più connessi, digitali e maturi richiedono esperienze personalizzate e distintive. I sistemi produttivi e distributivi del Nordest sono parte di ecosistemi molto più ampi e globali, e proprio la tecnologia si configura come il sistema nervoso capace di connettere tutti gli attori della filiera: per sfruttarne appieno le potenzialità, le aziende devono modificare il proprio modello operativo e di business, partendo in primis da un cambiamento culturale» spiega Spiniello.

La tavola rotonda

A seguire una tavola rotonda che vedrà confrontarsi – guidati da Paolo Possamai, Direttore di Nordest Economia – i manager di alcune eccellenze del settore: Giovanni Fanin, Finance Manager di Cereal Docks; Giovanni Pacini, Global Director Manufacturing Excellence 4.0 di Danone; Giovanni Taliana, Direttore Relazioni Esterne Aspiag Service – Despar Nordest; Massimo Ferro, CFO & Corporate Strategy di Nestlè.

Le sinergie

«Su temi di vitale importanza per il presente e il futuro delle aziende, come digitalizzazione e sostenibilità – non solo ambientale, ma anche economica e sociale – serve che si crei una sinergia concreta, operativa, tra Istituzioni e grandi aziende: sono quest’ultime che possono aiutare a tracciare la via ed essere di ispirazione anche per realtà meno strutturate che mirano, però, a diventare competitive attraverso l’innovazione. Factory Voice nasce proprio con questo scopo: essere un terreno di incontro tra pubblico e privato, e raccontare a tutti come cogliere le opportunità che il mercato presenta» spiega Carlo Pasqualetto, CEO di Azzurro Digitale.

Factory Voice

Factory Voice è realizzato in collaborazione con PwC, con il supporto di Beaconforce, Matchplat, AWMS e Azzurrodigitale, con il sostegno del Comune di Padova e con il patrocinio di Assindustria Venetocentro, che ha inserito gli appuntamenti del format all’interno del calendario di Padova-Treviso-Venezia-Rovigo Capitale della Cultura d’Impresa 2022. «Questi incontri, che abbiamo deciso di inserire tra gli appuntamenti chiave del calendario della Capitale Cultura d'Impresa 2022, hanno il grande merito di mettere a confronto il territorio e le imprese, promuovendo tra le migliori iniziative, perché siano di ispirazione per gli imprenditori in un ambito chiave per lo sviluppo di tutto il tessuto imprenditoriale: la digitalizzazione. Oggi il mondo delle imprese sta evolvendo e si sta allineando a nuovi macrotrend imposti dalla globalizzazione e dalle nuove generazioni di consumatori, che fanno della crescita sostenibile un asset imprescindibile: lo sviluppo delle imprese in base a questi nuovi processi evolutivi può certamente portare nuovo valore al territorio e contribuire a formare quella cultura del cambiamento di cui tutti dobbiamo farci portatori» commenta Leopoldo Destro, Presidente di Assindustria Venetocentro.

Tecnologia e lavoro

«La tecnologia ruba posti di lavoro o migliora la nostra qualità di vita?Uno dei dibattiti più ricorrenti sul rapporto tra tecnologie e lavoro è quello che riguarda una visione dicotomica, che contrappone da un lato l’uso della tecnologia in sostituzione del lavoro umano nei processi o nelle singole attività produttive, dall’altro l’uso della tecnologia per potenziare le capacità di lavoro delle persone. Il vero valore di Industria 4.0 risiede proprio in questa capacità di “aumentare” le competenze delle persone e di sostituirle solo laddove il valore aggiunto del lavoro umano sia limitato, concentrando invece l’intervento dell’uomo su lavori più complessi. Eventi come Factory Voice permettono di includere la voce delle persone nel processo di cambiamento strutturale in corso. La digitalizzazione dovrebbe andare di pari passo con la revisione del modello organizzativo al fine di permettere un’evoluzione sostenibile del settore, dove il benessere delle persone sia al centro» dichiara Luca Rosetti, Co-Founder & CEO, Beaconforce.

Possibilità di seguire l'incontro anche online

Sarà possibile seguire Factory Voice – La Fabbrica del Food e della Grande Distribuzione anche in streaming su Twitch.

Per maggiori informazioni

