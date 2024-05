“False relazioni”: un evento speciale con lavori di giovani compositori del Pollini

A una settimana esatta dalla chiusura della rassegna “I Sabati del Conservatorio”, l’Auditorium Pollini (via Cassan 17, Padova) torna a riaprire le porte per uno speciale evento: un concerto con le musiche dei compositori dell’Istituto padovano, studenti ed ex diplomati della classe di Composizione del M° Giovanni Bonato.

Il programma dal titolo “False relazioni” - in riferimento a particolari dissonanze che si producono fra voci diverse, norma trattatistica spesso contravvenuta che può anzi trasformarsi in uno “spunto” compositivo - avrà luogo sabato 25 maggio alle ore 18, collocandosi come una sorta di data bonus del tradizionale cartellone indoor dedicato alle migliori produzioni artistiche dei tanti volti musicali del “Pollini”.

A dar suono alle partiture dei giovani compositori, sarà un ricco ensemble cameristico, praticamente una piccola orchestra, interamente composto da studenti del corso di Esercitazioni orchestrali del M° Rocco Cianciotta, diretto per l’occasione da Aurora Scalco, studentessa di Direzione d’orchestra.

Le composizioni che verranno presentate sono a firma di: Federico Zattera, Milana Pakhomova, Gianluca Tovo, Filippo Cevenini, Gabriele Marana, Steve Berto, Pietro Ferreri, Arturo Susani, Ardavan Vossoughi, Nicola Grossi, Leonardo Mezzalira, Enrico Zordan. Strumentisti de ll’ensemble: Alessandro Jelveh, Arturo Susani, violini, Maria Sole Tono, viola, Emma Schiavon, violoncello, Francesco Zangheri, Marta Lazzarini, flauti, Fabiana Sini, corno, Dario Michelon, Gian Luca Tovo, Milana Pakhomova, Alice Comino, pianoforte, Alessandro Cozza, Andrea Rampazzo, Lorenzo Pasanisi, percussioni, Andrea Agrati, clarinetto, Milana Pakhomova, Anton Luongo, voci. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sabato 25 maggio

Auditorium Pollini, ore 18.

False relazioni

Nuovi lavori di giovani compositori del Conservatorio

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

