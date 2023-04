Famiglie Arcobaleno e Arcigay: «Scendiamo in piazza per tutelare i nostri figli e le nostre figlie», la manifestazione

La richiesta da parte della Procura di Padova degli atti di nascita di 33 figlie e figli di coppie di donne è preoccupante e mina la serenità delle famiglie, può arrivare a negare l'identità familiare e i pieni diritti di queste bambine e questi bambini.

La conseguenza di questa azione potrebbe portare le nostre figlie e i nostri figli ad avere un genitore cancellato dalla propria vita, con tutte le ripercussioni legali, economiche, sociali e psicologiche che questo comporta.

«Nel ringraziare il sindaco Giordani - dichiara la Presidente dell’Associazione Famiglie Arcobaleno, Alessia Crocini - che finora si è assunto la responsabilità che il Parlamento italiano sta evitando da decenni, ci auguriamo che in Procura prevalga il senso di responsabilità e la difesa dei diritti dei minori. Come sottolineato anche dalla Presidente della Consulta Sciarra: in Italia va approvata al più presto una legge per i diritti dei minori con genitori dello stesso sesso. Come Famiglie Arcobaleno vogliamo che tutti i bimbi e le bimbe abbiano pari diritti e pari dignità, indipendentemente da come sia formata la loro famiglia e da come siano venute e venuti al mondo»

Nell'ottica di salvaguardare questi minori Famiglie Arcobaleno e Arcigay saranno a Padova in via VIII Febbraio, davanti Palazzo Moroni, sabato 22 aprile alle ore 15.

«Faremo sentire la nostra voce di fronte a questa violenza istituzionale ingiustificata. Non possiamo tollerare che si faccia politica sulla pelle delle nostre famiglie, scendiamo insieme in piazza per ribadire: giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie» così la presidente di Arcigay Padova Chiara Cuccheri invita alla manifestazione del 22.

«La furia di questo governo verso le persone LGBTI continua a manifestarsi. Le pressioni sulle procure mettono a rischio i diritti dei bambini e delle bambine. - continua Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay - C’è bisogno di colmare un vuoto legislativo in merito, intanto continueremo a supportare i sindaci affinché non facciano passi indietro sulle registrazioni»

Le associazioni invitiamo tutta la cittadinanza ad unirsi a loro, affinché ogni famiglia venga tutelata e perché non debbano esistere cittadine e cittadini di serie A e di serie B.

