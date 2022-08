"Famiglie in festa", evento di comunità a Baone

Evento di comunità con il progetto 0-6 App. Sabato 3 e domenica 4 Settembre 2022 "Famiglie in festa" al Parco delle Ginestre - Baone (PD).

Il programma

Sabato 3 settembre

ore 16. Camminata ecologica con raccolta dei rifiuti

ore 17. Laboratorio “Animali… di foglie”

ore 18. Intrattenimento musicale pop-rock con Bassanova Factory

ore 19.30 Picnic serale nel parco* (*prenotazione obbligatoria sul sito: https://www.soluzionieventi.it/format/pic-nic-sui-colli/pic-nic-serale-sui-colli-euganei-al-parco-delle-ginestre.htm ).

). Dalle 20.45 Favole della buona notte

Domenica 4 settembre

Dalle ore 15 alle 18

Giochi interattivi con materiali naturali

Percorso di alimentazione consapevole con Slow Food

Laboratorio “A caccia dell’orso” lettura gioco-animata

Drumcircle: alla scoperta delle percussioni con Onstage

Giochi teatrali per avvicinarsi al palcoscenico

Laboratorio di movimento creativo

Incontro formativo stoviglioteca e pannolini lavabili

Laboratorio creativo “Animali fantastici”

Ingresso gratuito a tutte le attività. In caso di maltempo le attività si svolgeranno nella palestra comunale di Baone.

In collaborazione con: Slow Food, Fantalica, Il Cenacolo, Bassanova, On Stage, Zagreo, Raccoglitori di inciviltà, Non Solo Babywearing e DebDance.