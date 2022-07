Famiglie in festa, evento di comunità agli impianti sportivi di Masi

Famiglie in Festa - Evento di comunità ?

Domenica 17 luglio agli impianti sportivi di Masi

Laboratori artistici, natura, percorsi di alimentazione, storie in musica, educazione ambientale, giochi per imparare e scoprire… e per mettere in gioco la creatività di grandi e piccini.

Il secondo evento di comunità nell’ambito del Progetto 0-6 App, pensato per offrire opportunità di apprendimento e socializzazione ai bambini da 0 a 6 anni della Bassa Padovana e alle loro famiglie.

Una giornata di festa, giochi e laboratori, negli spazi degli impianti sportivi di Masi (PD).

Programma

Dalle ore 10 alle ore 12

Laboratori artistici e di creatività

Giochi interattivi con materiali naturali con soluzionieventi.it

Percorso di alimentazione consapevole a cura di Slow Food

Storie in musica per giocare con il Circolo musicale il Cenacolo

Giochi teatrali con Zagreo Associazione Culturale

Laboratorio “Il cannocchiale parlante” con Opportunities

Raccogliere per educare con Raccoglitore di inciviltà altrui.

Dalle ore 16 alle ore 17

? Anguriata golosa ?

Dalle ore 17 alle ore 18

Giochi interattivi con materiali naturali con soluzionieventi.it

Percorso di alimentazione consapevole a cura di Slow Food

Ore 18

“Storie curiose per bambini coraggiosi” Lettura animata per grandi e piccini con Zagreo Associazione Culturale

Dalle ore 18 alle ore 20

Intrattenimenti musicali con Bassanova Music Factory

?Una giornata dedicata a tutta la famiglia, per creare coesione, per riportare l’attenzione sull’importanza della comunità e soprattutto per divertirsi insieme.

Vi aspettiamo a Masi insieme ai nostri partner di progetto Circolo musicale il Cenacolo, On Stage, Zagreo Associazione Culturale e l’Amministrazione Comunale di Masi.

?L’ingresso e la partecipazione a tutte le attività è gratuito.

«Famiglie in festa è un’ulteriore occasione per bambini e famiglie, proposta dal progetto 0-6 App, con l’obiettivo di incrementare le opportunità di crescita, incontro e socializzazione in maniera coordinata su un territorio ampio: la Bassa padovana» spiega Valentina Toniolo di associazione Aura e responsabile di progetto 0-6 App «Un’occasione per incontrare le famiglie, per far conoscere le attività del progetto, per sperimentare insieme momenti di scambio e confronto. Nel primo anno di progetto ci siamo concentrati sui bambini, con percorsi laboratoriali all’interno degli asili e scuole dell’infanzia della Bassa padovana, e sulle persone più vicine a loro come educatori, insegnanti e genitori con i percorsi di formazione a loro dedicati. Con Famiglie in Festa invece apriamo il progetto all’intera comunità, per promuovere il confronto, i principi della mutualità e della cittadinanza attiva» conclude la responsabile.

Il progetto 0-6 app è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto 0-6 app vede come ente capofila Aura Cooperativa Sociale e coinvolge in qualità di partner 16 soggetti tra i quali i Comuni di Baone, Borgo Veneto, Correzzola, Este e Masi, associazioni, aziende, parrocchie e scuole.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

