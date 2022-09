Famiglie in festa al Parco Buzzaccarini il 17 e il 18 settembre 2022.

Il programma

Sabato 17 settembre

ore 15 Incontro per genitori: “Il bambino e io suo zaino: ciò che serve per crescere in armonia”. A cura della dott.ssa Laura Garrone;

ore 15 Vista guidata al Giardino Botanico del Parco;

ore 16 Tavola rotonda: A prova di bambini; le nostre città su misura;

ore 16 Laboratorio per bambini e genitori “costruiamo il sapone”;

ore 18 Concerto Singer’s night OnStage

Domenica 18 settembre

Dalle ore 15 alle 18:

Giochi interattivi con materiali naturali;

Percorso di alimentazione consapevole con Slow Food;

Laboratorio "A caccia dell'orso" lettura gioco-animata;

Drumcircle: alla scoperta delle percussioni con Onstage;

Giochi teatrali per avvicinarsi al palcoscenico;

Laboratorio di psicomotricità funzionale;

Incontro formativo stoviglioteca e pannolini lavabili;

Laboratorio con giochi di società.

Ingresso gratuito a tutte le attività. In collaborazione con: Slow Food Padova Associazione Fantalica attività per bambini e didattica nelle scuole Circolo musico-culturale IL CENACOLO Zagreo - Associazione Culturale OnStage Gruppo Micologico Naturalistico Culturale Monselicense Laura Carta - Non solo babywearing Soluzionieventi.it Studio L'albero Della Vita-Dott.ssa Laura Garrone SelvaticaMente - centro yoga, sport e formazione FarMagia.