Family tour: piccoli botanici al parco di Villa Maldura e visita guidata gratuita

Alla scoperta delle piante del Parco di Villa Maldura! Come dei provetti botanici osserveremo le essenze vegetali che vivono nel parco e impareremo a conoscerne caratteristiche e segreti: raccoglieremo delle foglie per provare a determinarne la specie, osserveremo i licheni che crescono sui tronchi degli alberi e impareremo insieme a costruire il nostro personale erbario!

Appuntamento sabato 8 agosto 2020, ore 9, Villa Maldura, via Rimembranza 3 - Pernumia (Pd). Durata: 3 ore, lunghezza 2 km circa. Si consiglia abbigliamento adatto alla stagione, bottiglia d'acqua. In caso di maltempo l'escursione sarà annullata.

Durante le visite guidate valgono le norme nazionali e regionali contro il coronavirus, tra le quali: è vietata la partecipazione a persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi ed è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m. Ciascun partecipante dovrà avere con sé una soluzione alcolica disinfettante e idonea mascherina, obbligatori per le visite in ambienti chiusi o in situazioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale. Ogni partecipante deve iscriversi singolarmente: non sono ammesse prenotazioni per più persone con gli stessi riferimenti telefonici e/o mail (tranne nel caso di minori al seguito).

Informazioni e contatti

Mail: visit@galpatavino.it – Tel. 347 6238422 (Alice)

Prenotazioni e modalità di partecipazione: il calendario con dettagli e informazioni è consultabile su www.galpatavino.it/calendario e https://visitgal.collieuganei.it/. È obbligatoria la prenotazione sul sito https://visitgal.collieuganei.it/. Le prenotazioni possono essere effettuate fino al giorno antecedente la visita.